Головин стал вторым россиянином с удалением в плей-офф ЛЧ

Александр Головин вошёл в историю Лиги чемпионов как второй российский футболист, удалённый в матчах плей-офф турнира.

До этого подобный случай среди россиян фиксировался лишь однажды. В сезоне-2003/04 полузащитник "Локомотива" Дмитрий Лоськов был удалён в первом матче 1/8 финала против "Монако" после второй жёлтой карточки.