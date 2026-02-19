Матчи Скрыть

Карабах
1 - 6 1 6
НьюкаслЗавершен
Брюгге
2 - 2 2 2
Атлетико2 тайм
Олимпиакос
0 - 0 0 0
Байер2 тайм
Буде-Глимт
3 - 1 3 1
Интер2 тайм

Товарищеские матчи. Клубы

Балтика
2 - 1 2 1
КайсарЗавершен
Ахмат
1 - 2 1 2
ТоболЗавершен
ЦСКА
3 - 1 3 1
РостовЗавершен
Балтика
2 - 2 2 2
АхматЗавершен

Головин стал вторым россиянином с удалением в плей-офф ЛЧ

Александр Головин вошёл в историю Лиги чемпионов как второй российский футболист, удалённый в матчах плей-офф турнира.
Фото: Getty Images
Полузащитник "Монако" получил прямую красную карточку на 48-й минуте встречи против "ПСЖ", которая завершилась поражением его команды со счётом 2:3.

До этого подобный случай среди россиян фиксировался лишь однажды. В сезоне-2003/04 полузащитник "Локомотива" Дмитрий Лоськов был удалён в первом матче 1/8 финала против "Монако" после второй жёлтой карточки.

