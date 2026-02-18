Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Карабах
1 - 6 1 6
НьюкаслЗавершен
Брюгге
23:00
АтлетикоНе начат
Олимпиакос
23:00
БайерНе начат
Буде-Глимт
23:00
ИнтерНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Балтика
2 - 1 2 1
КайсарЗавершен
Ахмат
1 - 2 1 2
ТоболЗавершен
ЦСКА
3 - 1 3 1
РостовЗавершен
Балтика
2 - 2 2 2
АхматЗавершен

Бубнов назвал трёх лучших тренеров мира

Александр Бубнов высказался о сильнейших тренерах современного футбола.
Фото: ФК "Ливерпуль"
Своим мнением он поделился в программе "Коммент.Шоу", включив в список Карло Анчелотти, Хосепа Гвардиолу и Юргена Клоппа.

Анчелотти летом возглавил сборную Бразилии и готовит команду к чемпионату мира. Гвардиола продолжает многолетнюю работу в "Манчестер Сити", где находится уже десятый сезон. Клопп с начала 2025 года работает в системе "Ред Булл" после продолжительного периода во главе "Ливерпуля".

Ранее в СМИ появлялась информация, что немецкий специалист рассматривается среди кандидатов на пост главного тренера мадридского "Реала".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится