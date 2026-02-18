Бубнов назвал трёх лучших тренеров мира

Своим мнением он поделился в программе "Коммент.Шоу", включив в список Карло Анчелотти, Хосепа Гвардиолу и Юргена Клоппа.
Анчелотти летом возглавил сборную Бразилии и готовит команду к чемпионату мира. Гвардиола продолжает многолетнюю работу в "Манчестер Сити", где находится уже десятый сезон. Клопп с начала 2025 года работает в системе "Ред Булл" после продолжительного периода во главе "Ливерпуля".
Ранее в СМИ появлялась информация, что немецкий специалист рассматривается среди кандидатов на пост главного тренера мадридского "Реала".
Фото: ФК "Ливерпуль"