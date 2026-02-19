Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

Карабах
1 - 6 1 6
НьюкаслЗавершен
Брюгге
2 - 2 2 2
Атлетико2 тайм
Олимпиакос
0 - 0 0 0
Байер2 тайм
Буде-Глимт
3 - 1 3 1
Интер2 тайм

Товарищеские матчи. Клубы

Балтика
2 - 1 2 1
КайсарЗавершен
Ахмат
1 - 2 1 2
ТоболЗавершен
ЦСКА
3 - 1 3 1
РостовЗавершен
Балтика
2 - 2 2 2
АхматЗавершен

17:00 Нижний Новгород - Кайрат

Прогноз: Нижний Новгород - Кайрат?


	



