Три новичка ЦСКА оформили результативные действия в матче с "Ростовом"

Первыми результативными действиями за ЦСКА отличились Дмитрий Баринов (гол) и Данила Козлов (голевая передача). Также за "армейцев" забили нападающий Лусиано Гонду и полузащитник Матвей Кисляк. В составе "Ростова" отличился нападающий Егор Голенков.
Товарищеские матчи
Голы: Баринов, 32, Лусиано, 45, Кисляк, 58 - Голенков, 52.
ЦСКА: Акинфеев, Гайич, Данилов, Жоао Виктор, Рейс, Баринов, Кисляк, Козлов, Круговой, Глебов, Лусиано.
С 63-й минуты: Акинфеев, Мойзес, Бандикян, Бадмаев, Абдулкадыров, Алвес, Обляков, Кармо, Попович, Мусаев, Воронов.
"Ростов": Одоевский, Сако, Прохин, Тарасов (Роналдо, 63), Бабакин (Мелехин, 63), Игнатов, Лангович, Байрамян (Щетинин, 79), Шанталий (Комаров, 79), Голенков, Шамонин (Мохебби, 46).