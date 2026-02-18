Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Карабах
20:45
НьюкаслНе начат
Брюгге
23:00
АтлетикоНе начат
Олимпиакос
23:00
БайерНе начат
Буде-Глимт
23:00
ИнтерНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Балтика
2 - 1 2 1
КайсарЗавершен
Ахмат
1 - 2 1 2
ТоболЗавершен
ЦСКА
3 - 1 3 1
РостовЗавершен
Балтика
2 - 2 2 2
АхматЗавершен

Три новичка ЦСКА оформили результативные действия в матче с "Ростовом"

Товарищеский матч ЦСКА и "Ростова" завершился победой московского клуба со счетом 3:1.
Фото: ФК ЦСКА
Первыми результативными действиями за ЦСКА отличились Дмитрий Баринов (гол) и Данила Козлов (голевая передача). Также за "армейцев" забили нападающий Лусиано Гонду и полузащитник Матвей Кисляк. В составе "Ростова" отличился нападающий Егор Голенков.

Товарищеские матчи

Голы: Баринов, 32, Лусиано, 45, Кисляк, 58 - Голенков, 52.

ЦСКА: Акинфеев, Гайич, Данилов, Жоао Виктор, Рейс, Баринов, Кисляк, Козлов, Круговой, Глебов, Лусиано.

С 63-й минуты: Акинфеев, Мойзес, Бандикян, Бадмаев, Абдулкадыров, Алвес, Обляков, Кармо, Попович, Мусаев, Воронов.

"Ростов": Одоевский, Сако, Прохин, Тарасов (Роналдо, 63), Бабакин (Мелехин, 63), Игнатов, Лангович, Байрамян (Щетинин, 79), Шанталий (Комаров, 79), Голенков, Шамонин (Мохебби, 46).

