Каталонцы разгромили английский клуб со счётом 7:2, а сам форвард оформил дубль. Эти голы стали для польского нападающего особыми: как сообщает статистический портал Opta, Левандовски отличился уже в матчах против 41 различного соперника в рамках Лиги чемпионов - это новый рекорд турнира.
Таким образом, игрок "Барселоны" опередил прежнего лидера по этому показателю - Лионеля Месси, который забивал 40 клубам. Также позади остался Криштиану Роналду с результатом в 38 команд.
Левандовски установил рекорд Лиги чемпионов, обойдя Месси
Нападающий "Барселоны" Роберт Левандовски отметился историческим достижением в Лиге чемпионов после крупной победы над "Ньюкаслом" в 1/8 финала турнира.
