Кубок России

Зенит
1 - 0
Динамо Мх — Завершен
Спартак
1 - 0
Динамо — Завершен

Лига Чемпионов УЕФА

Барселона
7 - 2
Ньюкасл — Завершен
Ливерпуль
4 - 0
Галатасарай — Завершен
Бавария
4 - 1
Аталанта — Завершен
Тоттенхэм
3 - 2
Атлетико — Завершен

Лига Европы УЕФА

Брага
4 - 0
Ференцварош — Завершен

Левандовски установил рекорд Лиги чемпионов, обойдя Месси

Нападающий "Барселоны" Роберт Левандовски отметился историческим достижением в Лиге чемпионов после крупной победы над "Ньюкаслом" в 1/8 финала турнира.
Каталонцы разгромили английский клуб со счётом 7:2, а сам форвард оформил дубль. Эти голы стали для польского нападающего особыми: как сообщает статистический портал Opta, Левандовски отличился уже в матчах против 41 различного соперника в рамках Лиги чемпионов - это новый рекорд турнира.

Таким образом, игрок "Барселоны" опередил прежнего лидера по этому показателю - Лионеля Месси, который забивал 40 клубам. Также позади остался Криштиану Роналду с результатом в 38 команд.

