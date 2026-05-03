Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сочи
14:30
ОренбургНе начат
Акрон
17:00
КраснодарНе начат
Ахмат
19:30
Нижний НовгородНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
СКА-Хабаровск
10:00
УфаНе начат
Волга Ул
16:00
СоколНе начат
Факел
18:00
ЕнисейНе начат
Чайка
18:00
ТорпедоНе начат

В Болгарии впервые за 14 лет чемпионом стал не "Лудогорец"

"Левски" впервые за 17 лет стал чемпионом Болгарии.
Фото: ФК "Левски"
Клуб досрочно выиграл сезон-2025/2026 после победы над софийским ЦСКА со счётом 1:0.

Благодаря этому успеху "Левски" прервал доминирование "Лудогорца", который до этого выигрывал чемпионат Болгарии 14 сезонов подряд.

Для клуба это 27-й чемпионский титул в истории. По этому показателю "Левски" уступает только софийском ЦСКА, у которого 31 победа в национальном первенстве.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится