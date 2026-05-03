Клуб досрочно выиграл сезон-2025/2026 после победы над софийским ЦСКА со счётом 1:0.
Благодаря этому успеху "Левски" прервал доминирование "Лудогорца", который до этого выигрывал чемпионат Болгарии 14 сезонов подряд.
Для клуба это 27-й чемпионский титул в истории. По этому показателю "Левски" уступает только софийском ЦСКА, у которого 31 победа в национальном первенстве.
В Болгарии впервые за 14 лет чемпионом стал не "Лудогорец"
"Левски" впервые за 17 лет стал чемпионом Болгарии.
Фото: ФК "Левски"