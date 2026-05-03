В Португалии определился чемпион страны

"Порту" досрочно стал чемпионом Португалии сезона-2025/2026. В 32-м туре команда обыграла "Алверку" со счётом 1:0 и гарантировала себе первое место в таблице.

За два тура до завершения чемпионата "Порту" опережает "Бенфику" на девять очков. При этом лиссабонский клуб пока не потерпел ни одного поражения в нынешнем розыгрыше лиги, однако, несмотря на это, финишировать выше второго места команде не удастся.



"Спортинг", которому осталось провести три матча, уступает лидеру на 12 баллов.



Для "Порту" этот титул стал 31-м в истории клуба. Чаще чемпионат Португалии выигрывала только "Бенфика", на счету которой 38 побед в турнире.