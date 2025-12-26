Шевченко заявил, что Абрамович должен передать Украине деньги с продажи "Челси"

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко считает, что российский бизнесмен Роман Абрамович должен перечислить Украине деньги с продажи футбольного клуба "Челси".

Фото: Getty Images

Будучи футболистом, Андрей Шевченко выступал за "Челси" с 2006 по 2009 год. Абрамович владел английским клубом с 2003 по 2022 год. В мае 2022-го он продал клуб американскому консорциуму бизнесмена Тодда Боули за 4,25 млрд фунтов (примерно 5,2 млрд долларов).



"У меня больше нет никаких отношений с Абрамовичем. Я читал про это в газете, но за развитием событий не следил. Это дело между ним и правительством, очевидно, что он должен выплатить деньги пострадавшим в украинском конфликте", — передает слова Шевченко шведское издание Dagens Nyheter.



Ранее правительство Великобритании потребовало от Романа Абрамовича выплатить наиболее уязвимым группам населения Украины замороженные на счетах 2,5 млрд фунтов стерлингов, полученные от продажи ФК "Челси". В случае отказа бизнесмена власти готовы передать дело в суд.