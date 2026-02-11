Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Ростов
0 - 0 0 0
Чжецзян ПрофешнлЗавершен
Ахмат
2 - 0 2 0
БарсЗавершен

Глава европейского клуба планирует летом организовать товарищеский турнир с клубами РПЛ

Президент "Сьона" Кристиан Константин сообщил о намерении организовать турнир с участием российских команд.
Фото: ФК "Зенит"
Константин также подчеркнул, что у него пока нет конкретных договоренностей о товарищеских матчах с клубами из России.

"Летом мы хотим сделать турнир с российскими клубами. Пройдет он в России или Швейцарии - будет зависеть от геополитической ситуации.

В целом могу сказать, что мы бы хотели сыграть с "Зенитом", ЦСКА, с "Краснодаром", "Спартаком" и другими клубами РПЛ. Нам нравятся все российские команды", - сказал Константин.

Напомним, "Зенит" трижды встречался со швейцарским "Сьоном" в рамках товарищеских матчей. В 2017 году петербуржцы уступили со счетом 1:3, а в 2025-м одержали победы со счетом 5:2 и 5:3.

С сентября 2024 по август 2025 года за "Сьон" играл атакующий полузащитник сборной России Антон Миранчук.

Источник: Sport24

