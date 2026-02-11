Глава европейского клуба планирует летом организовать товарищеский турнир с клубами РПЛ

Президент "Сьона" Кристиан Константин сообщил о намерении организовать турнир с участием российских команд.

Фото: ФК "Зенит"

"Летом мы хотим сделать турнир с российскими клубами. Пройдет он в России или Швейцарии - будет зависеть от геополитической ситуации.