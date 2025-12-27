Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

Ноттингем Форест
15:30
Манчестер СитиНе начат
Арсенал
18:00
БрайтонНе начат
Бернли
18:00
ЭвертонНе начат
Вест Хэм
18:00
ФулхэмНе начат
Брентфорд
18:00
БорнмутНе начат
Ливерпуль
18:00
ВулверхэмптонНе начат
Челси
20:30
Астон ВиллаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

Парма
14:30
ФиорентинаНе начат
Лечче
17:00
КомоНе начат
Торино
17:00
КальяриНе начат
Удинезе
20:00
ЛациоНе начат
Пиза
22:45
ЮвентусНе начат

Ван Дейк прокомментировал критику "Ливерпуля" в СМИ

Защитник и капитан "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк рассказал, как относится к критике команды в социальных сетях и различных СМИ.
Фото: Getty Images
В этом сезоне "мерсисайдцы" выступают нестабильно, за что игрокам и тренерскому штабу коллектива часто достается от СМИ.

"Вокруг слишком много шума. Платформ для высказываний становится все больше, и мы с Мохамедом Салахом постоянно говорим молодым игрокам держаться подальше от социальных сетей. Давайте просто играть в футбол. Так делали 10, 20 лет назад, и все получили статус легенд" — приводит слова ван Дейка The Times.

После 17 матчей "Ливерпуль" с 29 очками располагается на 6-м месте турнирной таблицы Английской Премьер-лиги. В 18 туре чемпионата команда сыграет дома с "Вулверхэмптоном" (20-е место, 2 очка). Встреча пройдет сегодня, 27 декабря, на стадионе "Энфилд". Начало — в 18:00 мск.

