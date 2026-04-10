"Ливерпуль" нашёл игрока, который заменит Салаха - Bild

"Ливерпуль" рассматривает Базуману Туре как одного из вариантов на замену Мохамеду Салаху.

Молодой вингер "Хоффенхайма" рассматривается как один из кандидатов на эту позицию. По данным Bild, представители английского клуба уже наблюдали за 20-летним футболистом вживую - они присутствовали на матче между сборными Шотландии и Кот-д’Ивуара, где игрок провёл весь матч.



В текущем сезоне чемпионата Германии Туре провёл 24 встречи, забил два мяча и сделал восемь голевых передач. Оценка игрока на Transfermarkt - 40 млн евро.