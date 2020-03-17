Билеты на матчи Евро можно вернуть за полную стоимость

В УЕФА прокомментировали ситуацию с возвратом билетов на матчи Евро-2020 из-за переноса турнира на год.

Фото: УЕФА

"УЕФА хотел бы заверить тех, кто купил билеты, что, если они не смогут посетить турнир в 2021 году, стоимость билетов будет возмещена в полном объеме.



В течение следующего месяца дополнительная информация о процессе возврата билетов будет сообщена покупателям по электронной почте и на сайте", – говорится в официальном заявлении УЕФА.



Сегодня днём было объявлено о переносе Евро-2020 на следующий год. Также Южноамериканская конфедерация футбола заявила, что Кубок Америки переносится на 2021 год из-за пандемии коронавируса.