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Карпукас обозначил свою позицию по "Локомотиву"

Полузащитник "Локомотива" Артем Карпукас прокомментировал свое будущее в московском клубе.
Фото: ФК "Локомотив"
"Вы же понимаете, что я не скажу конкретики. Все в процессе, не могу что-то конкретизировать, продолжение карьеры в "Локомотиве" возможно. На сколько процентов – я не знаю. Минимум, у меня год контракта.

Пока мы с "Локомотивом" не договорились. Никакого неуважения нет, просто не договорились. Я точно ни с кем не общался. Интерес от других команд есть. Мое желание – договориться с "Локомотивом", - сказал Карпукас.

24-летний Артем Карпукас является воспитанником академии московского "Локомотива". За основную команду опорный полузащитник выступает с 2022 года. Нынешний контракт футболиста с "железнодорожниками" рассчитан до лета будущего года. Тransfermarkt оценивает игрока сборной России в 7 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Карпукас принял участие в 35 матчах за красно-зеленых в чемпионате и Кубке России, в которых отличился 2 забитыми голами и 2 результативными передачами.

Источник: "Матч ТВ"

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