Карпукас обозначил свою позицию по "Локомотиву"

Пока мы с "Локомотивом" не договорились. Никакого неуважения нет, просто не договорились. Я точно ни с кем не общался. Интерес от других команд есть. Мое желание – договориться с "Локомотивом", - сказал Карпукас.
24-летний Артем Карпукас является воспитанником академии московского "Локомотива". За основную команду опорный полузащитник выступает с 2022 года. Нынешний контракт футболиста с "железнодорожниками" рассчитан до лета будущего года. Тransfermarkt оценивает игрока сборной России в 7 миллионов евро.
В прошедшем сезоне Карпукас принял участие в 35 матчах за красно-зеленых в чемпионате и Кубке России, в которых отличился 2 забитыми голами и 2 результативными передачами.
Источник: "Матч ТВ"