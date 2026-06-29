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ЧМ2022
Бразилия
2 - 1 2 1
ЯпонияЗавершен
Германия
0 - 1 0 1
ПарагвайПерерыв

Товарищеские матчи. Клубы

Ахмат
3 - 1 3 1
БорацЗавершен

Ахмат - Нови Пазар. 4 июля 2026 19:00

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Товарищеские матчи
   
        

        
        
        	

	




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Ахмат Нови Пазар Товарищеские матчи

     
        
        





        

            
                
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