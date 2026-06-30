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Чемпионат Мира

ЧМ2022
Нидерланды
1 - 1 (П 2 - 3) 1 123
МароккоЗавершен
Кот-д`Ивуар
0 - 1 0 1
Норвегия2 тайм

Товарищеские матчи. Клубы

ЦСКА
1 - 1 1 1
ШинникЗавершен

Локомотив - Знамя Труда. 3 июля 2026 11:00

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Товарищеские матчи
   
        

        
        
        	

	




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