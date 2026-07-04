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"Меня это бесит". Аршавин - о паузах на "водопой" на ЧМ-2026

Экс-капитан сборной России Андрей Аршавин высказал свое отношение к паузам на "водопой".
Фото: Getty Images
"Меня это бесит. Считаю, что это ломает игру и ее суть. Когда я играл, у нас никогда не было ни hydration break, ничего. И как-то все выжили и существуют до сих пор.

Я скептически отношусь к этому. Понятно, когда есть жара 35°C и ты играешь в высокогорье, это одно. Но глобально не считаю, что это должно быть нормой, как это сделано на чемпионате мира — 2026", - сказал Аршавин.

Напомним, на текущем чемпионате мира в США, Канаде и Мексике практикуется Hydration break (пауза на "водопой") - это обязательный трехминутный перерыв в середине каждого из таймов футбольного матча, который был введен ФИФА среди новых правил.

Сегодня, 4 июля, матчем между сборными Канады и Марокко стартуют встречи 1/8 финала ЧМ-2026. Финальная игра запланирована на 19 июля.

Источник: "Чемпионат"

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