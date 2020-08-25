Ранее стало известно, что Соболев не получил вызов в сборную России от главного тренера команды Станислава Черчесова из-за конфликта с нападающим "Зенита" Артёмом Дзюбой.
"Если Черчесов так посчитал, значит, правильно посчитал. Мне, как бывшему игроку "Спартака", хочется видеть Соболева в сборной, но если там конфликт, пусть решают его между собой.
Если на сегодняшний день сравнивать Дзюбу и Соболева, то Артём на голову выше Саши. Дзюба — опора и номер один в нашей команде", - цитирует Павлюченко "Чемпионат".
После 4-х туров Российской Премьер-Лиги на счету Соболева 2 гола. Дзюба, проведя на 1 матч меньше, отметился одним забитым мячом.
Павлюченко: мне хочется видеть Соболева в сборной, но на сегодняшний день Дзюба на голову выше Саши
Бывший нападающий "Спартака" и сборной России Роман Павлюченко поделился мнением о невызовы нападающего "красно-белых" Соболева в национальную команду.
Фото: ФК "Спартак"
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