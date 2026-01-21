Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

Карабах
20:45
АйнтрахтНе начат
Галатасарай
20:45
АтлетикоНе начат
Ювентус
23:00
БенфикаНе начат
Марсель
23:00
ЛиверпульНе начат
Ньюкасл
23:00
ПСВНе начат
Аталанта
23:00
АтлетикНе начат
Бавария
23:00
ЮнионНе начат
Челси
23:00
ПафосНе начат
Славия
23:00
БарселонаНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Сочи
2 - 2 2 2
ТюменьЗавершен
Рубин
17:00
ИМТНе начат

Директор "Наполи" прокомментировал информацию об интересе "Зенита" к Лукке

Спортивный директор "Наполи" Джованни Манна в беседе с Rusfootball.info заявил, что итальянский клуб не общался с клубами из России по поводу нападающего Лоренцо Лукки.
Фото: Getty Images
Как рассказал Джанлука Ди Марцио в эфире телеканала Televomero, 25-летний нападающий отказался от нескольких предложений, среди которых был и интерес со стороны "Зенита".

"Не знаю откуда появились такие новости. Наш клуб не вел переговоров с "Зенитом" по поводу Лоренцо Лукки. Он туда не перейдет", — сказал функционер.

Лукка выступает за "Наполи" с июля 2025 года на правах аренды, а его контракт принадлежит "Удинезе". В текущем сезоне он сыграл 16 матчей в Серии А и забил один мяч. Также на его счету — 5 игр в Лиге чемпионов УЕФА, один матч в Суперкубке Италии, а также одна игра и один гол в Кубке страны.

