Бывший вратарь "ПСЖ" оценил игру Сафонова с "Монако"

Бывший вратарь "ПСЖ" Жером Алонзо прокомментировал игру Матвея Сафонова в матче с "Монако".
Фото: Getty Images
Алонзо считает, что парижане могли пропускать больше голов, если бы не Сафонов.

"Я считаю, что он хорошо сыграл.
Если бы не Матвей, "Монако" забил бы четыре, а может и все пять.
Поэтому меня больше беспокоит не Матвей, а команда", - сказал Алонсо "СЭ".

Авторитетное французское издание L’Equipe выставило оценки "ПСЖ" по итогам матча 25-го тура Лиги 1 с "Монако", в котором парижане уступили на своем поле со счетом 1:3.

Игра российского вратаря Матвея Сафонова, пропустившего три мяча, была оценена в 5 баллов. Такой же оценки удостоились левый защитник Нуну Мендеш и вингер Брэдли Баркола. Остальные игроки команды получили от 2 до 4 баллов.

