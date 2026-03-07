Бывший вратарь "ПСЖ" оценил игру Сафонова с "Монако"

"Я считаю, что он хорошо сыграл.
Если бы не Матвей, "Монако" забил бы четыре, а может и все пять.Поэтому меня больше беспокоит не Матвей, а команда", - сказал Алонсо "СЭ".
Авторитетное французское издание L’Equipe выставило оценки "ПСЖ" по итогам матча 25-го тура Лиги 1 с "Монако", в котором парижане уступили на своем поле со счетом 1:3.
Игра российского вратаря Матвея Сафонова, пропустившего три мяча, была оценена в 5 баллов. Такой же оценки удостоились левый защитник Нуну Мендеш и вингер Брэдли Баркола. Остальные игроки команды получили от 2 до 4 баллов.