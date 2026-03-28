Стало известно, где Салах может продолжить карьеру

Мохамед Салах может продолжить карьеру в "Роме".

Фото: Getty Images

Египетский нападающий рассматривает вариант с возвращением в итальянский клуб после ухода из "Ливерпуля". Как сообщает La Gazzetta dello Sport, форвард допускает возможность вновь выступать за римлян, за которых он уже играл ранее.



Ранее Салах объявил, что покинет "Ливерпуль" по окончании сезона. Он выступал за английский клуб с 2017 года.



В составе "Ромы" нападающий провёл 83 матча, отметившись 34 голами и 21 результативной передачей.

Яндекс.Новостях и Подписывайтесь на новости футбола от Rusfootball.info в Telegram Гугл.Новостях . Все главные и интересные новости тут Гугл.Новости Яндекс.Новости Телеграм



