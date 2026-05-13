В "Зените" ответили на вопрос о возможном возвращении Малкома

Когда он станет игроком " Зенита "? Я не знаю. Если будет возможность..." - сказал Оливейра "Спорт-Экспрессу"

Бразильский специалист заявил, что у футболиста всё хорошо."Как там Малком? У Малкома все хорошо. Хотя в этом году его команда не стала чемпионом. Немножко расстроен, но тем не менее у него все хорошо.Малком выступал в составе петербургского "Зенита" с 2019 по 2023 год. Всего за сине-бело-голубых правый вингер провел 109 матчей, забил 42 гола и отдал 24 результативные передачи.На данный момент бразильский футболист выступает в составе "Аль-Хилаля". Трансферная стоимость игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 20 миллионов евро.