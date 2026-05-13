Игрок "Спартака": хотел бы пригласить в команду Месси

"Из всех аргентинских игроков я бы хотел пригласить в " Спартак " Лионеля Месси из-за уважения к его предыдущим заслугам. Месси - лучший игрок в истории", - сказал Солари Sport24

Пабло Солари выступает в составе московского "Спартака" с февраля 2025 года. В текущем сезоне за клуб аргентинский вингер провел 37 матчей, забил 10 голов и отдал 7 результативных передач.Лионель Месси является восьмикратным обладателем "Золотого мяча". На данный момент нападающий выступает в составе "Интер Майами" из США.