"Зенит" хочет подписать российского игрока за 20 млн евро - "СЭ"

По информации источника, сине-бело-голубые готовы заплатить 20 миллионов евро за переход Константина Тюкавина летом. Также "Зенит" рассматривает обмен Андрея Мостового на форварда с доплатой 10 миллионов евро со своей стороны.
Константин Тюкавин является воспитанником московского "Динамо". В текущем сезоне за бело-голубых нападающий провел 30 матчей, забил 12 голов и отдал 6 результативных передач. Трансферная стоимость футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 15 миллионов евро. Соглашение с игроком рассчитано до конца июня 2030 года.
Фото: ФК "Динамо"