Матчи Скрыть

Кубок Италии

Новости
Лацио
22:00
ИнтерНе начат

"Зенит" готов к обмену Мостового на игрока "Локомотива" - источник

"Зенит" заинтересован в футболисте "Локомотива".
Фото: ФК "Зенит"
По информации источника, сине-бело-голубые готовы к обмену Андрея Мостового на Артема Карпукаса. "Железнодорожники" не считают такую сделку справедливой и хотят добавить в неё футболиста "Зенита" Дмитрия Васильева.

Артем Карпукас выступает в составе московского "Локомотива" с начала февраля 2022 года. Трансферная стоимость игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 6 миллионов евро. В текущем сезоне за клуб опорный полузащитник провел 34 матча, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.

Суммарная трансферная стоимость Андрея Мостового и Дмитрия Васильева по оценке Transfermarkt составляет 4,9 миллиона евро.

Источник: "РБ Спорт"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 7
  • Нравится
  • -3
  • Не нравится