По информации источника, сине-бело-голубые готовы к обмену Андрея Мостового на Артема Карпукаса. "Железнодорожники" не считают такую сделку справедливой и хотят добавить в неё футболиста "Зенита" Дмитрия Васильева.
Артем Карпукас выступает в составе московского "Локомотива" с начала февраля 2022 года. Трансферная стоимость игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 6 миллионов евро. В текущем сезоне за клуб опорный полузащитник провел 34 матча, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.
Суммарная трансферная стоимость Андрея Мостового и Дмитрия Васильева по оценке Transfermarkt составляет 4,9 миллиона евро.
Источник: "РБ Спорт"
"Зенит" готов к обмену Мостового на игрока "Локомотива" - источник
