Заваров: Головин может спокойно приехать на Украину. Мы цивилизованная страна

Экс-наставник украинской национальной команды Александр Заваров считает, что российский хавбек "Монако" Александр Головин не столкнется с трудностями при визите на Украину.

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