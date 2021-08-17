"На Украине сейчас тишина. Никаких проблем с отказом во въезде спортсменам нет. Любые игроки из разных стран играют в футбол. Тот же Головин может спокойно приехать на Украину. Мы цивилизованная страна и готовы видеть у себя команду "Монако" в полном составе. Фактор гражданства здесь не играет совершенно никакой роли", - цитирует Заварова "РБК-Спорт".
Сегодня, 17 августа, состоится первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов между "Монако" и "Шахтеров". Монегаски будут принимать донецкую команду на стадионе "Луи II". Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:00 по московскому времени.
Ответная игра, запланированная на 25 августа, пройдет в Харькове.
Головин защищает цвета "Монако" с 2018 года. Трудовое соглашение 25-летнего россиянина с французским клубом рассчитано до лета 2024-го. Профильный интернет-портал transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в 28 млн евро.
СМИ: Головин, получивший повреждение в матче Лиги 1, будет готов к матчу с "Шахтером" в ЛЧ
Головин вошел в заявку "Монако" на домашний матч Лиги чемпионов с "Шахтером"
Украинский журналист Франков: не вижу Шевченко в сотрудничестве со "Спартаком"
"Когда сыграют между собой, тогда и будем делать выводы". Гамула - о сравнениях сборных России и Украины
Заваров: Головин может спокойно приехать на Украину. Мы цивилизованная страна
Экс-наставник украинской национальной команды Александр Заваров считает, что российский хавбек "Монако" Александр Головин не столкнется с трудностями при визите на Украину.
Фото: Getty Images
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!