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СМИ: Головин, получивший повреждение в матче Лиги 1, будет готов к матчу с "Шахтером" в ЛЧ

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин может принять участие в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов против "Шахтера".
Фото: "Getty Images"
По информации источника, Головин будет готов к игре с украинским клубом. Напомним, 1-й матч последнего раунда отбора Лиги чемпионов состоится во вторник, 17 августа, на стадионе "Луи ll", начало встречи - в 22:00 мск.

Ранее наставник монегасков Нико Ковач заявлял, что повреждение россиянина выглядит "не очень хорошо". 25-летний российский атакующий хавбек "Монако" Александр Головин получил повреждение в матче 2 тура чемпионата Франции против "Лорьяна" (0:1). Сообщалось, что у него диагностирован сильный ушиб.

Источник: Чемпионат

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Теги: Головин Монако Лига 1 Шахтер
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