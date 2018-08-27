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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Валерий Газзаев: мне непонятно, почему Смолова не вызвали в сборную
Бывший тренер московского ЦСКА и сборной России выказал свое недоумение насчет невызова в национальную команду нападающего Федора Смолова:
- Наверное, Смолов не вызван из-за своего выступления на чемпионате мира, плюс, он недавно перешел в новую команду. К сожалению, на чемпионате мира Смолов сыграл неважно. Но у каждого спортсмена бывают и взлеты, и спады. И я все равно считаю, что по своему потенциалу Смолов – игрок национальной сборной, причем стартового состава. А то, что он сыграл на чемпионате мира неудачно, это уже второй вопрос.
Возможно, его невызов – это тактический ход. Я бы в любом случае не ставил крест на Смолове. Ему сейчас нужно время, чтобы проявить себя в новом клубе, ему нужно интегрироваться, влиться в коллектив. Я абсолютно уверен в Смолове. И техническое исполнение в эпизоде с забитым голом в последнем туре чемпионата России говорит о его высоком мастерстве. Поэтому мне непонятно, почему его не вызывали в сборную, - передают слова специалиста "РИА Новости".
Новый состав сборной России – огонь. Тут есть что обсудить
Станислав Черчесов: Акинфеев? У него плановый осмотр колена
Шунин, Рауш и Заболотный вызваны в сборную России. Акинфеев, Смолов и Миранчуки - нет
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