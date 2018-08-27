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Валерий Газзаев: мне непонятно, почему Смолова не вызвали в сборную

Валерий Газзаев: мне непонятно, почему Смолова не вызвали в сборную

Бывший тренер московского ЦСКА и сборной России выказал свое недоумение насчет невызова в национальную команду нападающего Федора Смолова:

- Наверное, Смолов не вызван из-за своего выступления на чемпионате мира, плюс, он недавно перешел в новую команду. К сожалению, на чемпионате мира Смолов сыграл неважно. Но у каждого спортсмена бывают и взлеты, и спады. И я все равно считаю, что по своему потенциалу Смолов – игрок национальной сборной, причем стартового состава. А то, что он сыграл на чемпионате мира неудачно, это уже второй вопрос.

Возможно, его невызов – это тактический ход. Я бы в любом случае не ставил крест на Смолове. Ему сейчас нужно время, чтобы проявить себя в новом клубе, ему нужно интегрироваться, влиться в коллектив. Я абсолютно уверен в Смолове. И техническое исполнение в эпизоде с забитым голом в последнем туре чемпионата России говорит о его высоком мастерстве. Поэтому мне непонятно, почему его не вызывали в сборную, - передают слова специалиста "РИА Новости".

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Теги: Газзаев Смолов Локомотив Черчесов сборная России
Сегодня, 17:46
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№1 Написал: casabl (Сегодня, 18:40) #
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А ты возьми и вызови.


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Болею за ФК ЖЭК№1 аж кушать немагу
Регистрация: 26.04.2015 [жалоба]
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