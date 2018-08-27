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Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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Александр Егоров: Тихонов везде своего сына таскает - не надо мне про родственные связи говорить
Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров дал ответ на высказывания главного тренера "Крылья Советов" Андрея Тихонова, команда которого уступила "Енисею" в заключительном матче пятого тура:
По поводу судейства дам комментарии завтра. Что касается его оценки судейства, то пускай он тренирует свою команду. Я же не лезу к нему определять состав, каких игроков ему брать. Он сына своего постоянно везде за собой таскает. И не надо мне про родственные связи говорить. Руководствуюсь профессионализмом, мне неважно кто с кем дружит, и кто чем занимается. Михаил Вилков – арбитр ФИФА, и может судить любую игру, то, что где-то кто-то работает, нас это не касается (бывший судья Игорь Егоров сейчас работает начальником "Енисея"). Мы выходим – у нас есть белое и черное, и мы работаем.
– Не думаете, что слишком много вопросов к судейскому корпусу?
– Давайте обсуждать в таком случае игры, как команды меняют игроков, какие составы ставят, по какой тактике играют. Кто мне задает вопросы, я тем отвечаю – это нормальная практика. Прошел тур, обсуждаем какие-то спорные ситуации, арбитр принимает решение, я стараюсь комментировать все моменты, которые возникают. Могу закрыться и ничего не говорить, - передает слова бывшего арбитра "Спорт-Экспресс".
Напоминаем, что Тихонов на пресс-конференции после встречи с "Енисеем" (0:1) раскритиковал арбитра Михаила Вилкова и намекнул на связь судьи матча с начальником красноярской команды Игорем Егоровым.
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фото: championat.com
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