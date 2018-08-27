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Александр Егоров: Тихонов везде своего сына таскает - не надо мне про родственные связи говорить

Александр Егоров: Тихонов везде своего сына таскает - не надо мне про родственные связи говорить

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров дал ответ на высказывания главного тренера "Крылья Советов" Андрея Тихонова, команда которого уступила "Енисею" в заключительном матче пятого тура:

По поводу судейства дам комментарии завтра. Что касается его оценки судейства, то пускай он тренирует свою команду. Я же не лезу к нему определять состав, каких игроков ему брать. Он сына своего постоянно везде за собой таскает. И не надо мне про родственные связи говорить. Руководствуюсь профессионализмом, мне неважно кто с кем дружит, и кто чем занимается. Михаил Вилков – арбитр ФИФА, и может судить любую игру, то, что где-то кто-то работает, нас это не касается (бывший судья Игорь Егоров сейчас работает начальником "Енисея"). Мы выходим – у нас есть белое и черное, и мы работаем.

– Не думаете, что слишком много вопросов к судейскому корпусу?

– Давайте обсуждать в таком случае игры, как команды меняют игроков, какие составы ставят, по какой тактике играют. Кто мне задает вопросы, я тем отвечаю – это нормальная практика. Прошел тур, обсуждаем какие-то спорные ситуации, арбитр принимает решение, я стараюсь комментировать все моменты, которые возникают. Могу закрыться и ничего не говорить, - передает слова бывшего арбитра "Спорт-Экспресс".

Напоминаем, что Тихонов на пресс-конференции после встречи с "Енисеем" (0:1) раскритиковал арбитра Михаила Вилкова и намекнул на связь судьи матча с начальником красноярской команды Игорем Егоровым.

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фото: championat.com
Теги: Тихонов Егоров Крылья Советов Енисей
Сегодня, 21:35
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№10 Написал: oyster (Сегодня, 22:29) #
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  •  (2)
online

Тихонов заслуженный футболист и человек. Я конь, но уважаю заслуженных людей...А ты ..дор ...дон!!
Регистрация: 27.01.2017 [жалоба]
№9 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 22:24) #
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Болеет за:
«Спартак»
Егоров гнида!

У меня всё...


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017 [жалоба]
№8 Написал: oyster (Сегодня, 22:21) #
  • +4
  •  (6)
online

Егоров - ЭТО ПОЗОРИЩЕ!! УРОД!!!
Регистрация: 27.01.2017 [жалоба]
№7 Написал: Работяга Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 22:20) #
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  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: SVN
Тихонов честный человек(говорит как думает)его любят и уважают болельщики

Очень правильно,один из немногих.


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Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014 [жалоба]
№6 Написал: SVN (Сегодня, 22:14) #
  • +3
  •  (9)
online

Егоров хамоватый малый!это безобразие,что при вас происходит в нашем судействе.Что ни матч,то ошибки повлиявшие на результат.
Но если он делает такие заявления,значит уже себя не очень контролирует.Тихонов честный человек(говорит как думает)его любят и уважают болельщики,а про вас Егоров это никто не скажет,так как не достойны.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№5 Написал: Коля Парнов (Сегодня, 22:01) #
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  •  (8)

народ я нарыл метод как подкачатся дома, этот метод описан в блоге одного чувака. С начала не поверил, но решил попробовать ведь цена вопроса копеечная и был в шоке уже через неделю: стал уходить пивной живот, проявился пресс, подкачал руки и спину. Теперь жена тоже захотела попробовать увидев мой результат и уже через неделю убрала в талии пору сантиметров и это все без диет и спорта. Вот тот блог, поверьте там все правда описано ----- http://wq.lt/wEhjy
Регистрация: 27.08.2018 [жалоба]
№4 Написал: metis Riga (Сегодня, 21:54) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Детей не трогать.


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Обрусевший латыш.
Регистрация: 26.02.2013 [жалоба]
№3 Написал: Работяга Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 21:49) #
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  •  (9)
online
Болеет за:
ЦСКА
Судейская мафия или по-русски ОПГ.Не трогайте нас,у нас на всех компромат.
Мерзкий тип этот Егоров,с белыми вставными зубами.


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Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014 [жалоба]
№2 Написал: afelayz Россия, Красноярск (Сегодня, 21:48) #
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  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Пошла жара! :)
Регистрация: 8.08.2016 [жалоба]
№1 Написал: Санитар для Кутарбы Гагра (Сегодня, 21:45) #
  • +7
  •  (11)
Болеет за:
«Динамо К»
А кто из тренеров не таскал за собой своих сыновей? Грех не дать поддержку своему ребенку.когда имеешь такую возможность. Тот же Черчесов пихал везде своего сынка,Аджоев.... и еще куча таких примеров., а о Боре Ротенберге вообще лучше по молчать- даже в сборную Финляндии ,правда всего на один товарищеский матч,папа пропихнул. smile
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
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