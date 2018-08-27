Михаил Костюков: нам очень нелегко даются голы

Автор единственного гола в матче "Енисей" - "Крылья Советов" рассказал о том, что сами футболисты недовольны вторым таймом в своем исполнении:- Нам пока что очень нелегко даются голы, надеюсь, дальше будет лучше, разные люди будут забивать. Но нам необходимо было выиграть. Конечно, хотелось выиграть при красивой игре, но второй тайм все смазал. Недовольны своей игрой во втором тайме, хотя и играли мы с преимуществом. Было удаление у соперника, это оставило осадок небольшой, но все равно рады, что смогли добиться положительного результата. Но над качеством нам еще надо работать.- Трудно ответить, если честно. Так сложилось просто. Может, потому что давно не побеждали, поэтому хотели по максимуму сохранить преимущество.- Установка была добиться результата при качественной игре. Но это футбол... И такое бывает, приходится бить издалека.- Иногда.- Сейчас посвящаю жене, она у меня беременная, так что ей. Какой месяц? Уже скоро, ждем в начале сентября.- Конечно, хотелось бы, - передает слова футболиста корреспондентАлександр Симбирский.