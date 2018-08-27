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Михаил Костюков: нам очень нелегко даются голы

Михаил Костюков: нам очень нелегко даются голы

Автор единственного гола в матче "Енисей" - "Крылья Советов" рассказал о том, что сами футболисты недовольны вторым таймом в своем исполнении:

- Только ты пока что забиваешь за "Енисей"...

- Нам пока что очень нелегко даются голы, надеюсь, дальше будет лучше, разные люди будут забивать. Но нам необходимо было выиграть. Конечно, хотелось выиграть при красивой игре, но второй тайм все смазал. Недовольны своей игрой во втором тайме, хотя и играли мы с преимуществом. Было удаление у соперника, это оставило осадок небольшой, но все равно рады, что смогли добиться положительного результата. Но над качеством нам еще надо работать.

- С чем связываешь, что после удаления команда стала играть хуже?

- Трудно ответить, если честно. Так сложилось просто. Может, потому что давно не побеждали, поэтому хотели по максимуму сохранить преимущество.

- Дальние удары - это была установка на игру?

- Установка была добиться результата при качественной игре. Но это футбол... И такое бывает, приходится бить издалека.

- Часто на тренировках такие мячи получаются?

- Иногда.

- Уже заметили, что ты единственный бомбардир в команде, голы кому-нибудь посвящаешь?

- Сейчас посвящаю жене, она у меня беременная, так что ей. Какой месяц? Уже скоро, ждем в начале сентября.

- Качать будем после следующего гола?

- Конечно, хотелось бы, - передает слова футболиста корреспондент Rusfootball.info Александр Симбирский.

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Теги: Костюков Енисей Крылья Советов
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