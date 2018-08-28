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Японский форвард Нисимура прошел медобследование для ЦСКА

Японский форвард Такума Нисимура прошел медобследование для перехода в московский ЦСКА.

Обследование прошло накануне в Германии, его результат удовлетворил армейцев, сообщает Sport24.

Ранее сообщалось, что Нисимура перейдет в ЦСКА до закрытия летнего трансферного окна. В этом сезоне японской J-лиги 21-летний Нисимура забил 11 голов в 24 матчах. Контракт Нисимуры с клубом "Вегалта Сендай" истекает зимой, какие отступные за его переход выплатит ЦСКА неизвестно. По данным японских источников, Нисимура 1 сентября простится с нынешним клубом и отправится в Москву.
Теги: ЦСКА Трансферы
Сегодня, 21:42
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№4 Написал: Коляс Благовещенск (Сегодня, 22:09) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: tiki
Цитата: MATPOCOB
На Чалова совсем не расчитывают.

Чалов может не только центрнапа играть. как ни странно, но при его комплекции техника есть для игры в оттяжке (тем более почти все подборы его).он может и флангового играть.
плюс японцу игру в старте никто не обещал

Не, Чалов на фланге, лучше этого не видеть)
Регистрация: 12.02.2014 [жалоба]
№3 Написал: tiki Москва (Сегодня, 21:52) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: MATPOCOB
На Чалова совсем не расчитывают.

Чалов может не только центрнапа играть. как ни странно, но при его комплекции техника есть для игры в оттяжке (тем более почти все подборы его).он может и флангового играть.
плюс японцу игру в старте никто не обещал


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
№2 Написал: MATPOCOB Саратов (Сегодня, 21:49) #
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Болеет за:
ЦСКА
На Чалова совсем не расчитывают.
Регистрация: 10.10.2006 [жалоба]
№1 Написал: Marlboro Москва (Сегодня, 21:44) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Ну всё, теперь дело пойдет )))


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зенит - команда с пониженной социальной ответственностью.
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
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