В "Спартаке" ответили на слова Аршавина, заявившего, что красно-белые не являются топ-клубом

- Андрей — великий футболист. Он всего достиг и всем все доказал. Не мне говорить, имеет ли он право делать такие заявления. Мы будем доказывать на поле, - цитирует Некрасова "СЭ".
Ранее заместитель генерального директора петербургского "Зенита" по спортивному развитию Андрей Аршавин заявил, что не считает московский "Спартак" топ-клубом, так как красно-белые за 20 лет лишь один раз показали чемпионский футбол.
По итогам 23 сыгранных туров команда Хуана Карседо занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России с 41 набранным баллом в своем активе.