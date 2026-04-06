В "Спартаке" ответили на слова Аршавина, заявившего, что красно-белые не являются топ-клубом

Генеральный директор "Спартака" Сергей Некрасов ответил на слова Андрея Аршавина, который заявил, что красно-белые не являются топ-клубом.
Фото: ФК "Зенит"
По словам Некрасова, "Спартак" будет доказывать на поле, что является топ-клубом.

- Андрей — великий футболист. Он всего достиг и всем все доказал. Не мне говорить, имеет ли он право делать такие заявления. Мы будем доказывать на поле, - цитирует Некрасова "СЭ".

Ранее заместитель генерального директора петербургского "Зенита" по спортивному развитию Андрей Аршавин заявил, что не считает московский "Спартак" топ-клубом, так как красно-белые за 20 лет лишь один раз показали чемпионский футбол.

По итогам 23 сыгранных туров команда Хуана Карседо занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России с 41 набранным баллом в своем активе.

