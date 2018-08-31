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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Массимо Каррера: мне надоело проигрывать в Петербурге!
Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера поделился ожиданиями от центрального матча 6-го тура, в котором "красно-белые" встретятся с "Зенитом":
- Массимо, поединок «Зенит» - «Спартак» - ключевой для всего чемпионата России на этом стартовом отрезке. Насколько он важен лично для вас?
- Мне надоело проигрывать в Санкт-Петербурге (смеется)! Безусловно, этот матч важен для всех нас, но он не будет определяющим для всего чемпионата, так что не надо приравнивать его к финалу. Впереди еще столько игр, что всё в турнирной таблице много раз еще может поменяться, что показал и минувший чемпионат. При этом бессмысленно отрицать, что поединки «Спартака» с «Зенитом» - это всегда самое серьезное событие для всего российского футбола. И для нас самих, и для болельщиков, и для прессы. Если сравнивать с Италией, то можно провести аналогию, скажем, со знаменитым противостоянием «Ювентуса» и «Интера». Понятно, что к таким матчам всегда повышенный интерес, так что не сомневаюсь, что мы будем играть на переполненном стадионе.
- Как вам, кстати, новая арена в Санкт-Петербурге?
- Прекрасный стадион! И болельщики «Зенита» на нем - двенадцатый игрок команды. Но и у нас всегда есть двенадцатый игрок - это наши болельщики. Они следуют за нами всегда и везде! Мы чувствуем их солидную поддержку и в гостевых матчах, это важно - и очень приятно.
- Ваша команда имела возможность спокойно и планомерно готовиться к этой важной игре на своей базе в Тарасовке, тогда как «Зениту» пришлось лететь в Норвегию и играть там вечером в четверг. Насколько поединок с «Мольде» может помешать вашему сопернику в подготовке к воскресному матчу?
- Если честно, то не думаю, что этот момент будет определяющим. Думаю, что футболисты «Зенита» привыкли играть в подобном ритме, да и скамейка запасных у зенитовцев такая, что позволяет главному тренеру варьировать состав. А общий настрой у «Зенита» должен быть в принципе положительный, ведь команда провела на старте сезона целую серию успешных матчей, а поражение в Минске стало лишь досадной осечкой. Так что гипотетическая физическая усталость питерских футболистов после Норвегии не должна и не может нас убаюкать. Мы настраиваемся на боевой «Зенит»! Впрочем, и «Зенит» ждет боевой «Спартак», - цитирует специалиста издание "Спорт уик-энд".
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фото: eurosport.com
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