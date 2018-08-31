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Массимо Каррера: мне надоело проигрывать в Петербурге!

Массимо Каррера: мне надоело проигрывать в Петербурге!

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера поделился ожиданиями от центрального матча 6-го тура, в котором "красно-белые" встретятся с "Зенитом":

- Массимо, поединок «Зенит» - «Спартак» - ключевой для всего чемпионата России на этом стартовом отрезке. Насколько он важен лично для вас?

- Мне надоело проигрывать в Санкт-Петербурге (смеется)! Безусловно, этот матч важен для всех нас, но он не будет определяющим для всего чемпионата, так что не надо приравнивать его к финалу. Впереди еще столько игр, что всё в турнирной таблице много раз еще может поменяться, что показал и минувший чемпионат. При этом бессмысленно отрицать, что поединки «Спартака» с «Зенитом» - это всегда самое серьезное событие для всего российского футбола. И для нас самих, и для болельщиков, и для прессы. Если сравнивать с Италией, то можно провести аналогию, скажем, со знаменитым противостоянием «Ювентуса» и «Интера». Понятно, что к таким матчам всегда повышенный интерес, так что не сомневаюсь, что мы будем играть на переполненном стадионе.

- Как вам, кстати, новая арена в Санкт-Петербурге?

- Прекрасный стадион! И болельщики «Зенита» на нем - двенадцатый игрок команды. Но и у нас всегда есть двенадцатый игрок - это наши болельщики. Они следуют за нами всегда и везде! Мы чувствуем их солидную поддержку и в гостевых матчах, это важно - и очень приятно.

- Ваша команда имела возможность спокойно и планомерно готовиться к этой важной игре на своей базе в Тарасовке, тогда как «Зениту» пришлось лететь в Норвегию и играть там вечером в четверг. Насколько поединок с «Мольде» может помешать вашему сопернику в подготовке к воскресному матчу?

- Если честно, то не думаю, что этот момент будет определяющим. Думаю, что футболисты «Зенита» привыкли играть в подобном ритме, да и скамейка запасных у зенитовцев такая, что позволяет главному тренеру варьировать состав. А общий настрой у «Зенита» должен быть в принципе положительный, ведь команда провела на старте сезона целую серию успешных матчей, а поражение в Минске стало лишь досадной осечкой. Так что гипотетическая физическая усталость питерских футболистов после Норвегии не должна и не может нас убаюкать. Мы настраиваемся на боевой «Зенит»! Впрочем, и «Зенит» ждет боевой «Спартак», - цитирует специалиста издание "Спорт уик-энд".

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фото: eurosport.com
Теги: Каррера Спартак Зенит
Сегодня, 12:18
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(3)
№6 Написал: Amirovich (Сегодня, 12:45) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
сыт уже =) засыха =)
Регистрация: 28.02.2015 [жалоба]
№5 Написал: V.o.r.o.n (Сегодня, 12:42) #
  • -2
  •  (2)
online

надоело или нет, а придется снова это делать smirk Дай пятюню smile
Регистрация: 14.08.2018 [жалоба]
№4 Написал: trent (Сегодня, 12:34) #
  • -3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Вперёд Спартак Москва!


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Спартак - навсегда!!!!
Регистрация: 20.03.2012 [жалоба]
№3 Написал: yuri спб (Сегодня, 12:25) #
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  •  (6)
online

Зато Зениту не надоело и никогда не надоест. Любовь она такая).


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№2 Написал: Antip7 (Сегодня, 12:22) #
  • +1
  •  (7)

А что поделать..
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
№1 Написал: AdreiPeterbyrg Санкт-Петербург (Сегодня, 12:22) #
  • 0
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
привычка это дело такое) Добро пожаловать в Петербург)))
Регистрация: 27.03.2018 [жалоба]
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