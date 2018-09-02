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Почему Чалов еще не в сборной?
Годовщина смерти Сергея Перхуна, дебют Облякова, день рождения ЦСКА, еще один мощный матч Чалова. Чем запомнилось противостояние "армейцев" и "Урала" - взгляд со стадиона.
Из ворот в вечность
Конец августа в "армейской" истории вместил в себя два крупных события, которые противостоят друг другу в эмоциональном плане гораздо сильнее, чем голы, забитые любимой командой - и пропущенные ей же. Который год два повода вспомнить уже случившееся уживаются вместе лишь потому, что отказаться от чего-то одного просто нельзя.
Речь, во-первых, о дне рождения ЦСКА. Поскольку "красно-синие" являются одним из старейших клубов России и уж точно Москвы, болельщики и клуб трепетно относятся к очередному этапу жизни Клуба Армии. 27 августа завершившегося лета ЦСКА пошел 108 год.
Во-вторых, - о смерти голкипера Сергея Перхуна, столкнувшегося в 2002 с Будуном Будуновым во время игры против "Анжи". Украинский вратарь ушел из жизни 28 августа того же, 2002 года. ЦСКА ежегодно проводит турнир, посвященный памяти вратаря, а болельщики каждый конец лета вспоминают своего игрока. Иногда это происходит совсем грандиозно.
Перед матчем с "Уралом" вспоминали и о празднике, и о дне памяти. Болельщики и журналисты, правда, больше говорили о подписаниях клуба, насчет количества которых официальный твиттер ЦСКА написал - "легендарное" трансферное окно.
Усиление
Это было неизбежно, учитывая, сколько потеряли "красно-синие" летом. Гончаренко, конечно, кудесник и простой суровый мужик, который выжмет максимум из любого состава, но всему есть предел - и особенно остро он ощущается, когда в начале сезона москвичи лишаются целого ряда футболистов.
Минус Бийол. ЦСКА продолжает терять футболистов
И продолжают лишаться - если Магнуссон в игре с "Уралом" вынужденно покинул поле, но потом написал в твиттере, что с ним все хорошо, насчет Бистровича информации пока что нет.
Магнуссон: со мной все в порядке
Сразу было понятно, что шансов увидеть Сигурдссона или Нисимуру практически нет, они были подписаны только накануне и пока отношения к команде просто не имеют. Так что юркого японца, еще недавно бывшего одним из лучших бомбардиров чемпионата Японии, и смазливого представителя Скандинавии, благодаря которому на стадион ЦСКА будет гораздо легче завлечь девушек, не оказалось даже в заявке.
Усиление "армейцам" необходимо, в первую очередь, для Лиги Чемпионов. Когда откроется западный фронт сразу понадобится и вариативность в атаке, полученная главным тренером ЦСКА с приходом новых футболистов, и просто длинная скамейка для того, чтобы не заканчивались силы при игре на два турнира.
Нисимура - японский нападающий с хорошим ударом с обеих ног. Играть он может как вторым нападающим, так и действовать немного в оттяжке. Сигурдссон атакующий полузащитник, большой мастер дриблинга, но при этом может играть не только ЦАП - Арнор действует также на фланге и в опорной зоне.
Но по сравнению с Обляковым, можно считать, об исландце и японце мы вообще ничего не знаем. Бывший игрок "Уфы" в премьер-лиге уже пару сезонов, так что к нему мы давно успели привыкнуть. Как и он - к чемпионату России. Иван вышел на поле после перерыва и, заметно преодолевая волнение, провел очень качественный отрезок в этом матче. Наверное, центральный эпизод - кросс Облякова с левого фланга, после которого Чалов едва не оформил хет-трик раньше, чем это в итоге произошло.
8 голов Чалова - в 8 последних матчах РПЛ
Учитывая, конечно, и прошлый сезон. Федор Чалов пару лет назад здорово провел свою первую весну с основной командой, после чего на год затих. Даже поползли разговоры о том, что Федор, скорее всего, останется - как и многие у нас - вечно подающим надежду россиянином. Но очевидный прогресс последних месяцев демонстрирует, что пока что этой участи Чалов избегает. Да, у него не получается расти планомерно, он делает это рывками и не всегда стабильно, - но уж извините, не у всех получается так, как получилось у Головина.
– Маленькие шаги в своем развитии он делает: в завершении, единоборствах, открывании, взаимодействии с защитой и полузащитой, - говорил про Федора, призывая к терпению, Гончаренко после первого тура.
Чалов доверие оправдал голами с "Арсеналом", "Рубином" и вот теперь - с "Уралом".
Но в сборной молодой нападающий почему-то не нужен. Пока его приглашают только в молодежку, что вызывает только недоумение. "Перспективному" Шунину надо дать шанс принять участие в сборе национальной команды, несмотря на то, что он далеко не сильнейший голкипер чемпионата (сейчас тот же Фролов интереснее вратаря "Динамо" - и круче, и моложе). Чем обусловлен вызов Шунина? Видимо тем, что Черчесов хочет посмотреть резерв, вызвать несколько футболистов, у которых нет особенных шансов поиграть в основе сборной, да и место Акинфеева пока свободно.
Но почему в такой ситуации нет места молодому игроку, который показал очевидный прогресс? Что, круче него Дмитрий Полоз, сверкнувший в "Ростове", а сейчас достаточно средний нападающий, забивший в сезоне два гола, из которых ни один не стал победным? Или Заболотный, выскакивающий на десять минут в концовке матчей? Чалов просто этот шанс заслужил, учитывая, что и на Чемпионат Мира Черчесов его не пустил.
Опять Еременко
Болельщики "красно-синих" не очень активно восхищались форвардом своей команды, показывающим лучший старт сезона в своей карьере. Они предпочитали мусолить тему, о которой говорить-то уже неприлично. Снова Роман Еременко, снова песни, снова мат.
Еременко - уе**н. Фанаты ЦСКА вновь оскорбляли Романа Еременко в матче с "Уралом"
Учитывая условное закрытие фанатской трибуны, которое произошло по итогам матча ЦСКА и "Арсенала", и скорое домашнее дерби со "Спартаком", фанатов "армейцев" все-таки на один-два матча прикроют. По крайней мере, ребята останавливаться не собираются.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Из ворот в вечность
Конец августа в "армейской" истории вместил в себя два крупных события, которые противостоят друг другу в эмоциональном плане гораздо сильнее, чем голы, забитые любимой командой - и пропущенные ей же. Который год два повода вспомнить уже случившееся уживаются вместе лишь потому, что отказаться от чего-то одного просто нельзя.
Речь, во-первых, о дне рождения ЦСКА. Поскольку "красно-синие" являются одним из старейших клубов России и уж точно Москвы, болельщики и клуб трепетно относятся к очередному этапу жизни Клуба Армии. 27 августа завершившегося лета ЦСКА пошел 108 год.
Во-вторых, - о смерти голкипера Сергея Перхуна, столкнувшегося в 2002 с Будуном Будуновым во время игры против "Анжи". Украинский вратарь ушел из жизни 28 августа того же, 2002 года. ЦСКА ежегодно проводит турнир, посвященный памяти вратаря, а болельщики каждый конец лета вспоминают своего игрока. Иногда это происходит совсем грандиозно.
Перед матчем с "Уралом" вспоминали и о празднике, и о дне памяти. Болельщики и журналисты, правда, больше говорили о подписаниях клуба, насчет количества которых официальный твиттер ЦСКА написал - "легендарное" трансферное окно.
Это было легендарно ?— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) September 1, 2018
Все трансферы #ЦСКА минувшего лета на одной странице ? https://t.co/Y9BbkmOBUb pic.twitter.com/NbFdtSNBex
Усиление
Это было неизбежно, учитывая, сколько потеряли "красно-синие" летом. Гончаренко, конечно, кудесник и простой суровый мужик, который выжмет максимум из любого состава, но всему есть предел - и особенно остро он ощущается, когда в начале сезона москвичи лишаются целого ряда футболистов.
Минус Бийол. ЦСКА продолжает терять футболистов
И продолжают лишаться - если Магнуссон в игре с "Уралом" вынужденно покинул поле, но потом написал в твиттере, что с ним все хорошо, насчет Бистровича информации пока что нет.
Магнуссон: со мной все в порядке
Сразу было понятно, что шансов увидеть Сигурдссона или Нисимуру практически нет, они были подписаны только накануне и пока отношения к команде просто не имеют. Так что юркого японца, еще недавно бывшего одним из лучших бомбардиров чемпионата Японии, и смазливого представителя Скандинавии, благодаря которому на стадион ЦСКА будет гораздо легче завлечь девушек, не оказалось даже в заявке.
Усиление "армейцам" необходимо, в первую очередь, для Лиги Чемпионов. Когда откроется западный фронт сразу понадобится и вариативность в атаке, полученная главным тренером ЦСКА с приходом новых футболистов, и просто длинная скамейка для того, чтобы не заканчивались силы при игре на два турнира.
Нисимура - японский нападающий с хорошим ударом с обеих ног. Играть он может как вторым нападающим, так и действовать немного в оттяжке. Сигурдссон атакующий полузащитник, большой мастер дриблинга, но при этом может играть не только ЦАП - Арнор действует также на фланге и в опорной зоне.
?? Viking is coming home! pic.twitter.com/Xy5Yg2AxiH— PFC CSKA Moscow (@PFCCSKA_en) August 31, 2018
Но по сравнению с Обляковым, можно считать, об исландце и японце мы вообще ничего не знаем. Бывший игрок "Уфы" в премьер-лиге уже пару сезонов, так что к нему мы давно успели привыкнуть. Как и он - к чемпионату России. Иван вышел на поле после перерыва и, заметно преодолевая волнение, провел очень качественный отрезок в этом матче. Наверное, центральный эпизод - кросс Облякова с левого фланга, после которого Чалов едва не оформил хет-трик раньше, чем это в итоге произошло.
8 голов Чалова - в 8 последних матчах РПЛ
Учитывая, конечно, и прошлый сезон. Федор Чалов пару лет назад здорово провел свою первую весну с основной командой, после чего на год затих. Даже поползли разговоры о том, что Федор, скорее всего, останется - как и многие у нас - вечно подающим надежду россиянином. Но очевидный прогресс последних месяцев демонстрирует, что пока что этой участи Чалов избегает. Да, у него не получается расти планомерно, он делает это рывками и не всегда стабильно, - но уж извините, не у всех получается так, как получилось у Головина.
– Маленькие шаги в своем развитии он делает: в завершении, единоборствах, открывании, взаимодействии с защитой и полузащитой, - говорил про Федора, призывая к терпению, Гончаренко после первого тура.
Чалов доверие оправдал голами с "Арсеналом", "Рубином" и вот теперь - с "Уралом".
Но в сборной молодой нападающий почему-то не нужен. Пока его приглашают только в молодежку, что вызывает только недоумение. "Перспективному" Шунину надо дать шанс принять участие в сборе национальной команды, несмотря на то, что он далеко не сильнейший голкипер чемпионата (сейчас тот же Фролов интереснее вратаря "Динамо" - и круче, и моложе). Чем обусловлен вызов Шунина? Видимо тем, что Черчесов хочет посмотреть резерв, вызвать несколько футболистов, у которых нет особенных шансов поиграть в основе сборной, да и место Акинфеева пока свободно.
Но почему в такой ситуации нет места молодому игроку, который показал очевидный прогресс? Что, круче него Дмитрий Полоз, сверкнувший в "Ростове", а сейчас достаточно средний нападающий, забивший в сезоне два гола, из которых ни один не стал победным? Или Заболотный, выскакивающий на десять минут в концовке матчей? Чалов просто этот шанс заслужил, учитывая, что и на Чемпионат Мира Черчесов его не пустил.
Опять Еременко
Болельщики "красно-синих" не очень активно восхищались форвардом своей команды, показывающим лучший старт сезона в своей карьере. Они предпочитали мусолить тему, о которой говорить-то уже неприлично. Снова Роман Еременко, снова песни, снова мат.
Еременко - уе**н. Фанаты ЦСКА вновь оскорбляли Романа Еременко в матче с "Уралом"
Учитывая условное закрытие фанатской трибуны, которое произошло по итогам матча ЦСКА и "Арсенала", и скорое домашнее дерби со "Спартаком", фанатов "армейцев" все-таки на один-два матча прикроют. По крайней мере, ребята останавливаться не собираются.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
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