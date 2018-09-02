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Чалов достоин вызова в сборную?



 

Почему Чалов еще не в сборной?

Годовщина смерти Сергея Перхуна, дебют Облякова, день рождения ЦСКА, еще один мощный матч Чалова. Чем запомнилось противостояние "армейцев" и "Урала" - взгляд со стадиона.

Почему Чалов еще не в сборной?

Из ворот в вечность

Конец августа в "армейской" истории вместил в себя два крупных события, которые противостоят друг другу в эмоциональном плане гораздо сильнее, чем голы, забитые любимой командой - и пропущенные ей же. Который год два повода вспомнить уже случившееся уживаются вместе лишь потому, что отказаться от чего-то одного просто нельзя.

Речь, во-первых, о дне рождения ЦСКА. Поскольку "красно-синие" являются одним из старейших клубов России и уж точно Москвы, болельщики и клуб трепетно относятся к очередному этапу жизни Клуба Армии. 27 августа завершившегося лета ЦСКА пошел 108 год.

Во-вторых, - о смерти голкипера Сергея Перхуна, столкнувшегося в 2002 с Будуном Будуновым во время игры против "Анжи". Украинский вратарь ушел из жизни 28 августа того же, 2002 года. ЦСКА ежегодно проводит турнир, посвященный памяти вратаря, а болельщики каждый конец лета вспоминают своего игрока. Иногда это происходит совсем грандиозно.



Перед матчем с "Уралом" вспоминали и о празднике, и о дне памяти. Болельщики и журналисты, правда, больше говорили о подписаниях клуба, насчет количества которых официальный твиттер ЦСКА написал - "легендарное" трансферное окно.


Усиление

Это было неизбежно, учитывая, сколько потеряли "красно-синие" летом. Гончаренко, конечно, кудесник и простой суровый мужик, который выжмет максимум из любого состава, но всему есть предел - и особенно остро он ощущается, когда в начале сезона москвичи лишаются целого ряда футболистов.

Минус Бийол. ЦСКА продолжает терять футболистов

И продолжают лишаться - если Магнуссон в игре с "Уралом" вынужденно покинул поле, но потом написал в твиттере, что с ним все хорошо, насчет Бистровича информации пока что нет.

Магнуссон: со мной все в порядке

Сразу было понятно, что шансов увидеть Сигурдссона или Нисимуру практически нет, они были подписаны только накануне и пока отношения к команде просто не имеют. Так что юркого японца, еще недавно бывшего одним из лучших бомбардиров чемпионата Японии, и смазливого представителя Скандинавии, благодаря которому на стадион ЦСКА будет гораздо легче завлечь девушек, не оказалось даже в заявке.

Усиление "армейцам" необходимо, в первую очередь, для Лиги Чемпионов. Когда откроется западный фронт сразу понадобится и вариативность в атаке, полученная главным тренером ЦСКА с приходом новых футболистов, и просто длинная скамейка для того, чтобы не заканчивались силы при игре на два турнира.

Нисимура - японский нападающий с хорошим ударом с обеих ног. Играть он может как вторым нападающим, так и действовать немного в оттяжке. Сигурдссон атакующий полузащитник, большой мастер дриблинга, но при этом может играть не только ЦАП - Арнор действует также на фланге и в опорной зоне.


Но по сравнению с Обляковым, можно считать, об исландце и японце мы вообще ничего не знаем. Бывший игрок "Уфы" в премьер-лиге уже пару сезонов, так что к нему мы давно успели привыкнуть. Как и он - к чемпионату России. Иван вышел на поле после перерыва и, заметно преодолевая волнение, провел очень качественный отрезок в этом матче. Наверное, центральный эпизод - кросс Облякова с левого фланга, после которого Чалов едва не оформил хет-трик раньше, чем это в итоге произошло.

8 голов Чалова - в 8 последних матчах РПЛ

Учитывая, конечно, и прошлый сезон. Федор Чалов пару лет назад здорово провел свою первую весну с основной командой, после чего на год затих. Даже поползли разговоры о том, что Федор, скорее всего, останется - как и многие у нас - вечно подающим надежду россиянином. Но очевидный прогресс последних месяцев демонстрирует, что пока что этой участи Чалов избегает. Да, у него не получается расти планомерно, он делает это рывками и не всегда стабильно, - но уж извините, не у всех получается так, как получилось у Головина.

– Маленькие шаги в своем развитии он делает: в завершении, единоборствах, открывании, взаимодействии с защитой и полузащитой, - говорил про Федора, призывая к терпению, Гончаренко после первого тура.

Чалов доверие оправдал голами с "Арсеналом", "Рубином" и вот теперь - с "Уралом".



Но в сборной молодой нападающий почему-то не нужен. Пока его приглашают только в молодежку, что вызывает только недоумение. "Перспективному" Шунину надо дать шанс принять участие в сборе национальной команды, несмотря на то, что он далеко не сильнейший голкипер чемпионата (сейчас тот же Фролов интереснее вратаря "Динамо" - и круче, и моложе). Чем обусловлен вызов Шунина? Видимо тем, что Черчесов хочет посмотреть резерв, вызвать несколько футболистов, у которых нет особенных шансов поиграть в основе сборной, да и место Акинфеева пока свободно.

Но почему в такой ситуации нет места молодому игроку, который показал очевидный прогресс? Что, круче него Дмитрий Полоз, сверкнувший в "Ростове", а сейчас достаточно средний нападающий, забивший в сезоне два гола, из которых ни один не стал победным? Или Заболотный, выскакивающий на десять минут в концовке матчей? Чалов просто этот шанс заслужил, учитывая, что и на Чемпионат Мира Черчесов его не пустил.

Опять Еременко

Болельщики "красно-синих" не очень активно восхищались форвардом своей команды, показывающим лучший старт сезона в своей карьере. Они предпочитали мусолить тему, о которой говорить-то уже неприлично. Снова Роман Еременко, снова песни, снова мат.

Еременко - уе**н. Фанаты ЦСКА вновь оскорбляли Романа Еременко в матче с "Уралом"



Учитывая условное закрытие фанатской трибуны, которое произошло по итогам матча ЦСКА и "Арсенала", и скорое домашнее дерби со "Спартаком", фанатов "армейцев" все-таки на один-два матча прикроют. По крайней мере, ребята останавливаться не собираются.

Григорий Каленов, Rusfootball.info
Теги: Чалов ЦСКА Обляков Заболотный Дзюба Черчесов Сборная России
Сегодня, 10:01
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№6 Написал: Коляс Благовещенск (Сегодня, 10:52) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: leopold366
К сожалению, настали у нас такие дни, что в сборную приглашают сразу же, как только игрок начинает попадать по мячу 2 раза из трех. Чалов хороший молодой игрок, но дайте ему хотя бы год окрепнуть.


Да, Чалову рано, пусть сезон ровно отыграет или хотя бы осень.
И потом он очень жадный, всегда предпочтёт ударить чем отпасовать. Конечно это типично для форварда, но иногда уж совсем не в кассу.
Регистрация: 12.02.2014 [жалоба]
№5 Написал: Сахалин Южно-Сахалинск (Сегодня, 10:50) #
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Болеет за:
«Зенит»
вроде проскакивала информация, что его не вызвали не из-за матча молодежки которой он сейчас просто нужнее, а не из-за каких то виртуальных изысканий половодных камней...


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Я прирожденный кузнец, не могу ни куя
Да я жадный, зато от чистого сердца
Регистрация: 16.11.2009 [жалоба]
№4 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 10:35) #
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Болеет за:
«Спартак»
началось......


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№3 Написал: leopold366 г. Петрозаводск (Сегодня, 10:34) #
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К сожалению, настали у нас такие дни, что в сборную приглашают сразу же, как только игрок начинает попадать по мячу 2 раза из трех. Чалов хороший молодой игрок, но дайте ему хотя бы год окрепнуть.
Регистрация: 21.04.2009 [жалоба]
№2 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 10:16) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Чалову нужен партнёр из ЦСКА, или Головин, а так, пробовать будут, всему своё время.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№1 Написал: Чесайнаг Сочи (Сегодня, 10:13) #
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Ну что можно сказать про автора данной статьи?Тупой бездарь,в мышлении,которого не видно никакой логики.Да Чалов неплохой нападающий,подающий надежды и наверно после вчерашнего матча его можно было включать в сборную,но состав был объявлен неделю назад и почему никому в голову не пришло заикнутсься насчет Чалова,включая и автора статьи.Черчесову ,что во сне могло присниться,что Федя три гола забьет?Кто знал,учитывая его нестабильность и даже в обновленном ЦСКА он не всегда попадает в основу.И причем тут Шунин?Шунин,что его место занимает?А насчет бреда,что Черчесов его в сборную не пустил.А вместо кого надо быоо его брать туда?Вместо Дзюбы,вместо Смолова?Которые до этого всем все доказали и свой вызов заслужили,несмотря на ,то что Смолов неудачно провел ЧМ.Или вместо Габулова с Луневым?Ведь все равно он не сыграли?В общем автор полный идиот
Регистрация: 23.09.2016 [жалоба]
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