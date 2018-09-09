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Маркизио: я знаю, что 10-й номер принадлежал Аршавину

Популярный новичок питерского "Зенита" рассказал о своих первых впечатлениях от города и команды:

— Клаудио, расскажите о ваших первых впечатлениях от пребывания в Петербурге?

— Я приехал вчера, но уже успел немного посмотреть город. Самое главное — увидел базу «Зенита». Все очень нравится, впечатления — самые положительные. Главное сейчас для меня — получше познакомиться с тренером и моими новыми товарищами по команде.

— Вы взяли десятый номер, под которым играл Андрей Аршавин, легенда «Зенита». Так получается, что, возможно, вы сегодня сыграете друг против друга. Что думаете по этому поводу?

— Многое изменилось в моей жизни. Я перешел из одного именитого клуба в другой. Это важный номер, я отношусь к нему с большим уважением. Знаю, что под ним выступал Аршавин. Это также мой любимый номер с детства, потому что под этим номером также играл Алессандро Дель Пьеро.

— Десять лет назад вы уже играли против «Зенита» в Лиге чемпионов в Петербурге. Помните ли тот матч?

— Конечно, помню. Тот матч получится сложным для нас. Та игра проходила на другом стадионе. Сейчас же мы будем играть на изумительной арене, одной из лучших в Европе и мире. И сейчас мне приятно, что я буду играть уже по другую сторону — в футболке «Зенита».

— Вы сегодня встречались с Сергеем Семаком. О чем говорили?

— Тренер дал мне указания на сегодняшний матч. Я должен быть в идеальной форме для дальнейших игр.

— Какие русские слова вы успели выучить с тех пор, как решили перейти в «Зенит»?

— Пока знаю только одну фразу: «Давай, „Зенит“»! - приводит слова игрока пресс-служба клуба.

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Теги: Маркизио Аршавин Зенит
Сегодня, 17:48
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2
(2)
№2 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 18:08) #
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online

Я перешел из одного именитого клуба в другой.

Так рассказал, как будто в МЮ перешел, как минимум
Сделал шаг вперед в карьере

Цитата: Parshin
10-й номер никогда не дается, не должен даваться молодым, начинающим футболистам и тем более "варягам-легионерам"!
10-й номер - это национальное достояние!
10-й номер - это Признание и НАГРАДА !!!

По твоим критериям придется изъять десятку в ЧР, ни один игрок РФПЛ на 10-ку не тянет


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Денег нет, но вы держитесь
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
№1 Написал: Parshin (Сегодня, 18:03) #
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  •  (3)

10-й номер - легендарная "десятка" - это номер Великого Пеле, а потом и Марадоны и др., а сейчас - Месси и др.
10-й номер - это номер только Великих игроков команд национальных чемпионатов и Сборных!
А.Аршавин был для своего времени Великим футболистом "Зенита", да и России тоже - его 10-й номер был заслуженным!
10-й номер никогда не дается, не должен даваться молодым, начинающим футболистам и тем более "варягам-легионерам"!
10-й номер - это национальное достояние!
10-й номер - это Признание и НАГРАДА !!!
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
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