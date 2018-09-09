Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
18:00
"Зенит" представил Маркизио (3)
"Зенит" представил Маркизио (3)
15:49
ЦСКА уступил тульскому "Арсеналу" (4)
ЦСКА уступил тульскому "Арсеналу" (4)
15:26
Дзюба: меня хотели закопать (17)
Дзюба: меня хотели закопать (17)
14:41
Мостовой - о переходе Терри: мы говорим, надо растить молодежь, а потом берем игроков, которым 35-37 лет (16)
Мостовой - о переходе Терри: мы говорим, надо растить молодежь, а потом берем игроков, которым 35-37 лет (16)
14:09
Нисимура дебютирует за ЦСКА (3)
Нисимура дебютирует за ЦСКА (3)
00:41
Владислав Радимов: показали пацанам блокадные кадры. 77 лет с начала блокады. И проиграть в такой день? Ну уж нет (11)
Владислав Радимов: показали пацанам блокадные кадры. 77 лет с начала блокады. И проиграть в такой день? Ну уж нет (11)
Вчера, 23:54
Англия на своем поле проиграла Испании
Англия на своем поле проиграла Испании
Вчера, 23:38
В Испании хотят предотвратить проведение матчей в США (3)
В Испании хотят предотвратить проведение матчей в США (3)
Вчера, 23:24
Люк Шоу получил ужасную травму в матче с Испанией (Видео 18+) (16)
Люк Шоу получил ужасную травму в матче с Испанией (Видео 18+) (16)
Маркизио: я знаю, что 10-й номер принадлежал Аршавину
Популярный новичок питерского "Зенита" рассказал о своих первых впечатлениях от города и команды:
— Клаудио, расскажите о ваших первых впечатлениях от пребывания в Петербурге?
— Я приехал вчера, но уже успел немного посмотреть город. Самое главное — увидел базу «Зенита». Все очень нравится, впечатления — самые положительные. Главное сейчас для меня — получше познакомиться с тренером и моими новыми товарищами по команде.
— Вы взяли десятый номер, под которым играл Андрей Аршавин, легенда «Зенита». Так получается, что, возможно, вы сегодня сыграете друг против друга. Что думаете по этому поводу?
— Многое изменилось в моей жизни. Я перешел из одного именитого клуба в другой. Это важный номер, я отношусь к нему с большим уважением. Знаю, что под ним выступал Аршавин. Это также мой любимый номер с детства, потому что под этим номером также играл Алессандро Дель Пьеро.
— Десять лет назад вы уже играли против «Зенита» в Лиге чемпионов в Петербурге. Помните ли тот матч?
— Конечно, помню. Тот матч получится сложным для нас. Та игра проходила на другом стадионе. Сейчас же мы будем играть на изумительной арене, одной из лучших в Европе и мире. И сейчас мне приятно, что я буду играть уже по другую сторону — в футболке «Зенита».
— Вы сегодня встречались с Сергеем Семаком. О чем говорили?
— Тренер дал мне указания на сегодняшний матч. Я должен быть в идеальной форме для дальнейших игр.
— Какие русские слова вы успели выучить с тех пор, как решили перейти в «Зенит»?
— Пока знаю только одну фразу: «Давай, „Зенит“»! - приводит слова игрока пресс-служба клуба.
Маркизио провел первую тренировку в "Зените"
Тотальная универсальность. Тактический портрет Клаудио Маркизио
«Зенит» усилился «маленьким принцем»: Клаудио Маркизио – новая звезда РПЛ
— Клаудио, расскажите о ваших первых впечатлениях от пребывания в Петербурге?
— Я приехал вчера, но уже успел немного посмотреть город. Самое главное — увидел базу «Зенита». Все очень нравится, впечатления — самые положительные. Главное сейчас для меня — получше познакомиться с тренером и моими новыми товарищами по команде.
— Вы взяли десятый номер, под которым играл Андрей Аршавин, легенда «Зенита». Так получается, что, возможно, вы сегодня сыграете друг против друга. Что думаете по этому поводу?
— Многое изменилось в моей жизни. Я перешел из одного именитого клуба в другой. Это важный номер, я отношусь к нему с большим уважением. Знаю, что под ним выступал Аршавин. Это также мой любимый номер с детства, потому что под этим номером также играл Алессандро Дель Пьеро.
— Десять лет назад вы уже играли против «Зенита» в Лиге чемпионов в Петербурге. Помните ли тот матч?
— Конечно, помню. Тот матч получится сложным для нас. Та игра проходила на другом стадионе. Сейчас же мы будем играть на изумительной арене, одной из лучших в Европе и мире. И сейчас мне приятно, что я буду играть уже по другую сторону — в футболке «Зенита».
— Вы сегодня встречались с Сергеем Семаком. О чем говорили?
— Тренер дал мне указания на сегодняшний матч. Я должен быть в идеальной форме для дальнейших игр.
— Какие русские слова вы успели выучить с тех пор, как решили перейти в «Зенит»?
— Пока знаю только одну фразу: «Давай, „Зенит“»! - приводит слова игрока пресс-служба клуба.
Маркизио провел первую тренировку в "Зените"
Тотальная универсальность. Тактический портрет Клаудио Маркизио
«Зенит» усилился «маленьким принцем»: Клаудио Маркизио – новая звезда РПЛ
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.