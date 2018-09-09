Маркизио: я знаю, что 10-й номер принадлежал Аршавину

Популярный новичок питерского "Зенита" рассказал о своих первых впечатлениях от города и команды:— Я приехал вчера, но уже успел немного посмотреть город. Самое главное — увидел базу «Зенита». Все очень нравится, впечатления — самые положительные. Главное сейчас для меня — получше познакомиться с тренером и моими новыми товарищами по команде.— Многое изменилось в моей жизни. Я перешел из одного именитого клуба в другой. Это важный номер, я отношусь к нему с большим уважением. Знаю, что под ним выступал Аршавин. Это также мой любимый номер с детства, потому что под этим номером также играл Алессандро Дель Пьеро.— Конечно, помню. Тот матч получится сложным для нас. Та игра проходила на другом стадионе. Сейчас же мы будем играть на изумительной арене, одной из лучших в Европе и мире. И сейчас мне приятно, что я буду играть уже по другую сторону — в футболке «Зенита».— Тренер дал мне указания на сегодняшний матч. Я должен быть в идеальной форме для дальнейших игр.— Пока знаю только одну фразу: «Давай, „Зенит“»! - приводит слова игрока пресс-служба клуба.