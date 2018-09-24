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Олег Фоменко - о разгроме "Крыльев": понимали, что будет тяжелая игра

Главный тренер футбольного клуба "Краснодар" Олег Фоменко после победы над "Крыльями Советов" дал свой комментарий по игре.

- Понимали, что будет тяжелая игра. После игры в Туле команда будет бояться большими силами. Мы владели мячом и в итоге забили три мяча. Большую роль сыграли замены. Радует, что до конца играли дисциплинированно, даже при счете 3:0. Играли строго и довольны победой.

Rusfootball.info
Теги: Фоменко Краснодар Крылья Советов
Сегодня, 20:39
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№1 Написал: imaginary (Сегодня, 20:40) #
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Болеет за:
«Краснодар»
Газгром?
ну мы же не зенит, что за словечки
Регистрация: 7.02.2010 [жалоба]
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