Олег Фоменко - о разгроме "Крыльев": понимали, что будет тяжелая игра

Главный тренер футбольного клуба "Краснодар" Олег Фоменко после победы над "Крыльями Советов" дал свой комментарий по игре.- Понимали, что будет тяжелая игра. После игры в Туле команда будет бояться большими силами. Мы владели мячом и в итоге забили три мяча. Большую роль сыграли замены. Радует, что до конца играли дисциплинированно, даже при счете 3:0. Играли строго и довольны победой.