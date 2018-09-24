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Андрей Тихонов: мы пожинаем плоды нашей работы в селекционный период (видео)

Главный тренер "Крыльев Советов" Андрей Тихонов после крупного поражения от "Краснодара" (0:3) в 8-м туре чемпионата России ответил на вопросы журналистов.



- У нас перед матчем выпали из состава три игрока. На тренировках травмы получили Бурлак, Денисов и Яковлев. Поэтому на игру был выбран тот состав, который вышел на поле.

- Молло не готов играть?

- Он год не играл в футбол, в этом году сыграл одну игру товарищескую в Катаре. Мы пожинаем плоды нашей (или не нашей) работы в селекционный период. Когда я говорил, что новички нам нужны сейчас, и их нужно ставить, игроки приходили только, когда начался сезон. До этого то же самое было. Теперь они выпадают группами. Сегодня первый раз играл Рохель, полтора месяца не играл Надсон. Да, сегодня мы терпели, играли, ребята старались. Вопросов нет. Гол со штрафного нас надломил. Потом мы получили сразу второй гол. Таким образом, мы пропустили два мяча за две минуты.

- Есть ли в команде психологический кризис? Показалось, во втором тайме вы физически были не готовы.

- Рохель в первый раз играл, Надсон полтора месяца не играл. Уровень готовности разный. Два центральных защитника не играли, плюс Зотов не играл 2-3 игры. В два защитинка мы сейчас играть не можем. Сейчас тяжело, конечно. Будем разговаривать с ребятами. Орать на них нельзя.

- Каким составом будете играть в кубке?

- Будут играть те, кто получал мало игровой практики - Корниленко, Чочиев, потому что следующая игра будет нелегкой в Казани. Команда набегалась, с "Краснодаром" тяжело играть. Команды на разных полюсах, как по составу, так и по игре. Мы потратили очень много сил, не всегда успевали отбирать мяч.
Теги: Тихонов Крылья Советов Краснодар Rвидео
Сегодня, 21:09
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№2 Написал: citrus63 Самара (Сегодня, 22:29) #
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Болеет за:
«Крылья Сов»
"Орать на них нельзя" - так по головке их погладь: 0-7 за две игры! angry
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
№1 Написал: Игорь футболист г.Самара (Сегодня, 21:17) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Крылья Сов»
Мы есть все понимаем, но ни хрена ничего не поймем. Эти вылетели, эти залетели, а пропускаем то скока! В восьми играх аж два мяча закитили!


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Не берегете вы себя Юрий Венидиктович, все о футболе России думаете.
Регистрация: 21.09.2010 [жалоба]
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