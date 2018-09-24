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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Йоан Молло - о своей ране: посмотрите на мою ногу. Это нормально? (видео)
Полузащитник "Крыльев Советов" Йоан Молло прокомментировал поражение от "Краснодара" (0:3) и продемонстрировал последствия столкновения в концовке матча, передает корреспондент Rusfootball.info Иван Долинин.
- Судья не видел эпизода того, но посмотрите на мою ногу (показывает на телефоне). Это нормально?
- Ты сегодня вышел на замену. Готов больше играть?
- Я готов. Но я несчастлив, потому что мы проиграли. Я хочу побеждать, но сегодня проиграли. Сложный был матч, но завтра наступит другой день. Нужно работать, потому что в следующем матче нужно 100 процентов победить.
- Насколько тяжело во второй раз вписываться в "Крылья"? Или уже все привычно?
- Я профессионал. Много человек думает, что я не готов. Я хочу сказать этим людям, что я работаю каждый день. Я не хочу больше говорить, давайте посмотрим, что я сделаю в следующем матче
- Как тебе новый стадион в Самаре?
- Для меня этот стадион лучший. Много болельщиков было, отчего я получаю много удовольствия. Надеюсь, в следующем матче я смогу забить или сделать ассист.
- То, что болельщики тебя любят, это вдохновляет? Думал ли ты, что они тебя забыли?
- Забыли? Сейчас моя работа сделать так, чтобы не забыли. Если я хорошо играю и забиваю, меня не забудут.
- Сколько дней в неделю ты учишь русский язык?
- Смотри, мне нравится Россия. Когда я так говорю, я имею ввиду, что я хочу здесь играть. Меня хотели другие команды, но я выбрал Россию, потому что я люблю Россию. Я хожу в школу и учу русский язык 2-3 раза в неделю. Много игроков говорят - "Я хочу говорить на русском". Но сейчас я говорю и я учу русский.
- Психологически как ты себя ощущаешь после двух поражений подряд?
- Ты знаешь, я каждый день хочу отдаваться на 100 процентов. Когда мы проиграли, то есть сейчас - я пойду домой грустный.
- Судья не видел эпизода того, но посмотрите на мою ногу (показывает на телефоне). Это нормально?
- Ты сегодня вышел на замену. Готов больше играть?
- Я готов. Но я несчастлив, потому что мы проиграли. Я хочу побеждать, но сегодня проиграли. Сложный был матч, но завтра наступит другой день. Нужно работать, потому что в следующем матче нужно 100 процентов победить.
- Насколько тяжело во второй раз вписываться в "Крылья"? Или уже все привычно?
- Я профессионал. Много человек думает, что я не готов. Я хочу сказать этим людям, что я работаю каждый день. Я не хочу больше говорить, давайте посмотрим, что я сделаю в следующем матче
- Как тебе новый стадион в Самаре?
- Для меня этот стадион лучший. Много болельщиков было, отчего я получаю много удовольствия. Надеюсь, в следующем матче я смогу забить или сделать ассист.
- То, что болельщики тебя любят, это вдохновляет? Думал ли ты, что они тебя забыли?
- Забыли? Сейчас моя работа сделать так, чтобы не забыли. Если я хорошо играю и забиваю, меня не забудут.
- Сколько дней в неделю ты учишь русский язык?
- Смотри, мне нравится Россия. Когда я так говорю, я имею ввиду, что я хочу здесь играть. Меня хотели другие команды, но я выбрал Россию, потому что я люблю Россию. Я хожу в школу и учу русский язык 2-3 раза в неделю. Много игроков говорят - "Я хочу говорить на русском". Но сейчас я говорю и я учу русский.
- Психологически как ты себя ощущаешь после двух поражений подряд?
- Ты знаешь, я каждый день хочу отдаваться на 100 процентов. Когда мы проиграли, то есть сейчас - я пойду домой грустный.
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