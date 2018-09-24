Новости партнеров

Йоан Молло - о своей ране: посмотрите на мою ногу. Это нормально? (видео)

Полузащитник "Крыльев Советов" Йоан Молло прокомментировал поражение от "Краснодара" (0:3) и продемонстрировал последствия столкновения в концовке матча, передает корреспондент Rusfootball.info Иван Долинин.



- Судья не видел эпизода того, но посмотрите на мою ногу (показывает на телефоне). Это нормально?

- Ты сегодня вышел на замену. Готов больше играть?

- Я готов. Но я несчастлив, потому что мы проиграли. Я хочу побеждать, но сегодня проиграли. Сложный был матч, но завтра наступит другой день. Нужно работать, потому что в следующем матче нужно 100 процентов победить.

- Насколько тяжело во второй раз вписываться в "Крылья"? Или уже все привычно?

- Я профессионал. Много человек думает, что я не готов. Я хочу сказать этим людям, что я работаю каждый день. Я не хочу больше говорить, давайте посмотрим, что я сделаю в следующем матче

- Как тебе новый стадион в Самаре?

- Для меня этот стадион лучший. Много болельщиков было, отчего я получаю много удовольствия. Надеюсь, в следующем матче я смогу забить или сделать ассист.

- То, что болельщики тебя любят, это вдохновляет? Думал ли ты, что они тебя забыли?

- Забыли? Сейчас моя работа сделать так, чтобы не забыли. Если я хорошо играю и забиваю, меня не забудут.

- Сколько дней в неделю ты учишь русский язык?

- Смотри, мне нравится Россия. Когда я так говорю, я имею ввиду, что я хочу здесь играть. Меня хотели другие команды, но я выбрал Россию, потому что я люблю Россию. Я хожу в школу и учу русский язык 2-3 раза в неделю. Много игроков говорят - "Я хочу говорить на русском". Но сейчас я говорю и я учу русский.

- Психологически как ты себя ощущаешь после двух поражений подряд?

- Ты знаешь, я каждый день хочу отдаваться на 100 процентов. Когда мы проиграли, то есть сейчас - я пойду домой грустный.

View this post on Instagram

Thank you ???????? if my leg is broken is the same

A post shared by Yohan Mollo (@mollooffficial) on

Теги: Молло Крылья Советов Краснодар Rвидео
Сегодня, 21:33
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
2
(2)
№2 Написал: citrus63 Самара (Сегодня, 22:25) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Крылья Сов»
Цитата: Black Buffalo
Щитки надевать надо, а ты думал тут тебя гладить будут?

Без щитков судья на поле игрока не выпустит, если что так! confused
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
№1 Написал: Black Buffalo Краснодар (Сегодня, 21:46) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Краснодар»
Щитки надевать надо, а ты думал тут тебя гладить будут?


--------------------
Мы не выше всех, мы лучше.
Регистрация: 1.06.2016 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.