Йоан Молло - о своей ране: посмотрите на мою ногу. Это нормально? (видео)

Полузащитник "Крыльев Советов" Йоан Молло прокомментировал поражение от "Краснодара" (0:3) и продемонстрировал последствия столкновения в концовке матча, передает корреспондентИван Долинин.- Судья не видел эпизода того, но посмотрите на мою ногу (показывает на телефоне). Это нормально?- Я готов. Но я несчастлив, потому что мы проиграли. Я хочу побеждать, но сегодня проиграли. Сложный был матч, но завтра наступит другой день. Нужно работать, потому что в следующем матче нужно 100 процентов победить.- Я профессионал. Много человек думает, что я не готов. Я хочу сказать этим людям, что я работаю каждый день. Я не хочу больше говорить, давайте посмотрим, что я сделаю в следующем матче- Для меня этот стадион лучший. Много болельщиков было, отчего я получаю много удовольствия. Надеюсь, в следующем матче я смогу забить или сделать ассист.- Забыли? Сейчас моя работа сделать так, чтобы не забыли. Если я хорошо играю и забиваю, меня не забудут.- Смотри, мне нравится Россия. Когда я так говорю, я имею ввиду, что я хочу здесь играть. Меня хотели другие команды, но я выбрал Россию, потому что я люблю Россию. Я хожу в школу и учу русский язык 2-3 раза в неделю. Много игроков говорят - "Я хочу говорить на русском". Но сейчас я говорю и я учу русский.- Ты знаешь, я каждый день хочу отдаваться на 100 процентов. Когда мы проиграли, то есть сейчас - я пойду домой грустный.