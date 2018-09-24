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Ари: Сергей Галицкий на тренировках просил меня бить штрафные (видео)

Нападающий "Краснодара" Ари после матча 8-го тура чемпионата России с "Крыльями Советов", в котором он оформил дубль, дал эксклюзивное интервью порталу Rusfootball.info.



- Вы забили шикарные голы. Какие эмоции?

- Безусловно, я очень счастлив. Не только забить, но и победе. Игра была сложная.

- Видели, как вчера забил Фернандо? Чей гол круче?

- Да, видел. Конечно, я счастлив забить. Президент Сергей Галицкий на тренировке просил меня бить штрафные, я первый раз попробовал и получилось шикарно. Доволен своей игрой.

- Помогла ли вам дисквалификация как-то разозлиться? Или может свежести придала?

- На самом деле я изначально был огорчен этой ситуацией. Было жалко, что не получилось сыграть против "Спартака". Я очень хотел сыграть. У нас все хорошо получается и те, кто выходит на замену, усиливает состав.

- "Краснодар" вышел на второе место. Готова команда пробиться в Лигу чемпионов?

- Рано об этом говорить. Идем от матча к матчу. Дальше у нас кубок, это для нас важно.
Теги: Ари Краснодар Крылья Советов Галицкий Rвидео
Сегодня, 21:20
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№2 Написал: utekay Россия (Сегодня, 21:53) #
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Болеет за:
«Зенит»
этого ещё и просить тренер должен...не думаю, что тренера просят бить штрафные Месси, Роналду...да хотя бы того же, не к ночи помянутого, Фернандо


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№1 Написал: Блаженный Ташкент (Сегодня, 21:32) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Будто диалог двух таджиков smile
- Вы забили шикарные голу.
- Я счастлив не только забить, но и победе.
Регистрация: 18.04.2010 [жалоба]
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