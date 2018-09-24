Ари: Сергей Галицкий на тренировках просил меня бить штрафные (видео)

Нападающий "Краснодара" Ари после матча 8-го тура чемпионата России с "Крыльями Советов", в котором он оформил дубль, дал эксклюзивное интервью порталу- Безусловно, я очень счастлив. Не только забить, но и победе. Игра была сложная.- Да, видел. Конечно, я счастлив забить. Президент Сергей Галицкий на тренировке просил меня бить штрафные, я первый раз попробовал и получилось шикарно. Доволен своей игрой.- На самом деле я изначально был огорчен этой ситуацией. Было жалко, что не получилось сыграть против "Спартака". Я очень хотел сыграть. У нас все хорошо получается и те, кто выходит на замену, усиливает состав.- Рано об этом говорить. Идем от матча к матчу. Дальше у нас кубок, это для нас важно.