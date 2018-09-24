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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Ари: Сергей Галицкий на тренировках просил меня бить штрафные (видео)
Нападающий "Краснодара" Ари после матча 8-го тура чемпионата России с "Крыльями Советов", в котором он оформил дубль, дал эксклюзивное интервью порталу Rusfootball.info.
- Вы забили шикарные голы. Какие эмоции?
- Безусловно, я очень счастлив. Не только забить, но и победе. Игра была сложная.
- Видели, как вчера забил Фернандо? Чей гол круче?
- Да, видел. Конечно, я счастлив забить. Президент Сергей Галицкий на тренировке просил меня бить штрафные, я первый раз попробовал и получилось шикарно. Доволен своей игрой.
- Помогла ли вам дисквалификация как-то разозлиться? Или может свежести придала?
- На самом деле я изначально был огорчен этой ситуацией. Было жалко, что не получилось сыграть против "Спартака". Я очень хотел сыграть. У нас все хорошо получается и те, кто выходит на замену, усиливает состав.
- "Краснодар" вышел на второе место. Готова команда пробиться в Лигу чемпионов?
- Рано об этом говорить. Идем от матча к матчу. Дальше у нас кубок, это для нас важно.
- Вы забили шикарные голы. Какие эмоции?
- Безусловно, я очень счастлив. Не только забить, но и победе. Игра была сложная.
- Видели, как вчера забил Фернандо? Чей гол круче?
- Да, видел. Конечно, я счастлив забить. Президент Сергей Галицкий на тренировке просил меня бить штрафные, я первый раз попробовал и получилось шикарно. Доволен своей игрой.
- Помогла ли вам дисквалификация как-то разозлиться? Или может свежести придала?
- На самом деле я изначально был огорчен этой ситуацией. Было жалко, что не получилось сыграть против "Спартака". Я очень хотел сыграть. У нас все хорошо получается и те, кто выходит на замену, усиливает состав.
- "Краснодар" вышел на второе место. Готова команда пробиться в Лигу чемпионов?
- Рано об этом говорить. Идем от матча к матчу. Дальше у нас кубок, это для нас важно.
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