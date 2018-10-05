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Борис Игнатьев: на месте руководства "Спартака" стал бы сегодня ставить вопрос об отставке Карреры

Борис Игнатьев: на месте руководства "Спартака" стал бы сегодня ставить вопрос об отставке КаррерыБывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в интервью Rusfootball.info подвел итоги матчей второго тура Лиги Европы с участием российских команд, а также поделился ожиданиями от дерби ЦСКА - «Локомотив» в 10-м туре РПЛ.

- На мой взгляд, поединок с «Вильярреалом» (3:3) - одна из лучших игр спартаковцев за последнее время. Здесь воедино слились огромное желание победить, ответственность перед болельщиками и понимание того, что команда участвует в крупном престижном соревновании, - приводит слова Игнатьева корреспондент Rusfootball.info Виктория Яковлева. - Но надо отметить и исполнение: много было интересных ходов. Во втором же тайме мы видели настоящий искрометный футбол. С быстрым переходом от обороны в атаку. Конечно, «Спартак» хорошо протестировал себя на фоне серьезного клуба чемпионата Испании. Думаю, этот экзамен красно-белые выдержали. Все могло пойти и по другому сценарию, но ничейный результат вполне приемлемый в свете качества показанной игры. Футбол был очень быстрый, динамичный. Мы увидели будущее «Спартака»: правый фланг отдали на откуп трем молодым игрокам, которые опять же выдержали этот экзамен. При этом ошибки «Спартака» в этой встрече вытекали из напряжения, которое держало команду все 90 минут. И ошибка Ташаева на 95-й минуте — производная этого большого нервного напряжения.

- Председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун говорит, что верит только в результат. Должен ли сегодня стоять вопрос об отставке главного тренера красно-белых Массимо Карреры?

- Вопрос об отставке тренера всегда стоит практически с момента его назначения. Потому что в футболе все разбираются. Еще вчера ты был тренером чемпионской команды, а уже сегодня начинается чемпионский год, и ты идешь с чистого листа. Нет результата — тебя обязательно выгонят. Как бы я повел себя на месте руководства «Спартака»? Я бы не стал ставить вопрос об отставке Карреры. Как бы там ни было — все-таки красно-белые играют в Лиге Европы, борются за чемпионское звание, находятся в лидирующей группе. Большие амбиции связаны с имиджем «Спартака». Все время хочется выигрывать. Но такого не бывает. Я не стал бы сегодня говорить об отставке Карреры. Чтобы брать какого-то другого тренера, надо знать, какие ошибки у нынешнего. Знать, как проводился учебно-тренировочный процесс, что там в плане тактических моментов — словом, нужен серьезный анализ. И тогда можно говорить, что здесь он где-то недоработал, тут, допустим, виноваты игроки, а он не управлял. Я бы здесь посмотрел до конца года, довел бы дело до логического завершения и делал бы выводы. Если есть концепция, определенный взгляд на предмет — это одно, если этого взгляда нет — уже другое дело.

- Что думаете о победах «Краснодара» над испанской «Севильей» и «Зенита» - над чешской «Славией»?

- Мне очень нравится сегодня «Краснодар». Ребята добились серьезного успеха в прошедшем матче, не потеряли своего игрового лица и поддержали имидж нашего футбола. Это говорит о том, что клуб не шарахается, что это единый механизм, единое целое, от президента клуба до игрока. Результат важен, но не менее важна и концепция — она у «Краснодара» есть. Они, даже пропустив мяч, не стали менять игровую направленность, так же старались за счет контроля мяча заставить соперника ошибаться. И это привело к тому, что команда добилась победы.

Что касается «Зенита», то он очень медленно играл. Мне кажется, некоторые игроки несколько пресытились. Не с человеческих позиций, а с позиций футбольного времени, проведенного в нынешнем сезоне. После чемпионата мира на эмоциях они хорошо себя чувствовали, играли на положительном эмоциональном фоне, а сейчас видно, что не хватает уже свежести Дзюбе, Ерохин не так быстр, как был. Тем не менее хорошо вошел в игру соскучившийся по футболу Кокорин. Играл с большим желанием, с быстрыми ногами. Его выход как раз привел к результативной игре. В остальном же по большей части доминировал соперник. Тем не менее «Зенит» взял три очка, и с этим, конечно, надо поздравить.

- Поговорим о чемпионате России. Чего ждать от московского дерби ЦСКА - «Локомотив»?

- «Локомотив», мне кажется, выходит из пике. Хотя, возможно, кто-то возразит мне и скажет: как это, когда второй тайм с «Шальке» провели так слабо? Да, это так. Но я опять же говорю, что у красно-зеленых нет четко выстроенного фундамента физической готовности. По объективным причинам. Методические условия были нарушены в связи с тем, что для подготовительного процесса летом у команды было мало времени. Мало его было на подготовку к чемпионату. Две последние встречи - с «Балтикой» в Кубке России и с «Ахматом» в РПЛ - выплеснули футболисты много эмоций. Игра с «Ахматом» была очень приличного уровня. Думаю, что если сейчас Семину и его игрокам удастся выйти на несколько иной фон, все должно быть очень позитивно. В разном психологическом состоянии сейчас команды. Все-таки армейцы выиграли у «Реала». Будет интересная встреча: молодость ЦСКА против опыта чемпионского «Локо». Две команды будут бороться за престиж перед своими болельщиками. Счет? Думаю, «Локомотив» выиграет 1:0.
Теги: Игнатьев Спартак ЦСКА Зенит Краснодар
Сегодня, 14:52
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#4  yuri  спб (Сегодня, 15:55)
  • -2
  •  (2)
online

Бывший кот третьего разряда, дурного не посоветует никогда. Господа- надо поменять тренера и сразу звезды посыпятся под ноги. Вы кот записались выступать со своей куетой?. Я инвалидная сволочь, мне положено выступать вне очереди!. То есть Вы за отставку мясного тренера?- Конечно, сэры.
Мясная дрянь опять коту поставила минус?
Я сказал менять тренера! Хоть уссытесь своими минусами!.
На белом черным


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#3  ale  Вятка (Сегодня, 15:53)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
оставить до нового года а там смотреть


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Вперед Спартак
Регистрация: 3.09.2007 [жалоба]
#2  Vlad-ОБЖ 66  ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 15:50)
  • +3
  •  (5)

БОРИС ИГНАТЬЕВ: НА МЕСТЕ РУКОВОДСТВА "СПАРТАКА" СТАЛ БЫ СЕГОДНЯ СТАВИТЬ ВОПРОС ОБ ОТСТАВКЕ КАРРЕРЫ
Вариант новостника
Как бы я повел себя на месте руководства «Спартака»? Я бы не стал ставить вопрос об отставке Карреры. Как бы там ни было — все-таки красно-белые играют в Лиге Европы, борются за чемпионское звание, находятся в лидирующей группе
на самом деле..

Лузеры сидят и сочиняют для срача..


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
#1  Архитохель   (Сегодня, 15:34)
  • +6
  •  (6)

Так стал бы или не стал бы?
Или не стал бы, но стоит? Или не стал, но стал бы? Вы уж как нибудь или заголовок подрихтуйте, или текст
Регистрация: 21.05.2018 [жалоба]
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