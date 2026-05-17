Семак приблизился к рекорду Романцева по чемпионствам



Зенит " вновь стал чемпионом России. Петербургский клуб оформил золотые медали после победы над "Ростовом" в заключительном туре РПЛ.

Фото: ФК "Зенит"

Команда Сергея Семака выиграла на выезде со счётом 1:0 и сохранила первое место в турнирной таблице. Отрыв от ставшего вторым "Краснодара" составил два очка.



Для сине-бело-голубых это чемпионство стало 11-м в истории. При Семака клуб семь раз побеждал в РПЛ. По количеству чемпионств в качестве тренера он теперь уступает только Олегу Романцеву, у которого восемь побед в чемпионате России.

Яндекс.Новостях и Подписывайтесь на новости футбола от Rusfootball.info в Telegram Гугл.Новостях . Все главные и интересные новости тут Гугл.Новости Яндекс.Новости Телеграм



Ростов