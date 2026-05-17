Российская премьер-лига

Сочи
1 - 1 1 1
АхматЗавершен
ЦСКА
3 - 1 3 1
ЛокомотивЗавершен
Динамо Мх
0 - 0 0 0
СпартакЗавершен
Крылья Советов
4 - 1 4 1
АкронЗавершен
Балтика
1 - 2 1 2
ДинамоЗавершен
Краснодар
3 - 0 3 0
ОренбургЗавершен
Ростов
0 - 1 0 1
ЗенитЗавершен
Рубин
2 - 2 2 2
Нижний НовгородЗавершен

"Акрон" после поражения 1:4 сделал объявление по Тедееву

Тольяттинский "Акрон" объявил об уходе Заура Тедеева с поста главного тренера команды. О решении клуб сообщил в своём телеграм-канале.
Клуб также сообщил, что имя специалиста, который будет готовить команду к переходным матчам, станет известно позже.

Тедеев возглавлял "Акрон" с декабря 2023 года. В заключительном туре нынешнего сезона "Акрон" крупно проиграл "Крыльям Советов" со счётом 1:4.

По итогам чемпионата тольяттинцы заняли 13-е место в турнирной таблице и теперь сыграют в стыковых матчах за право остаться в РПЛ.

