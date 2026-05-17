"Акрон" после поражения 1:4 сделал объявление по Тедееву

Тольяттинский "Акрон" объявил об уходе Заура Тедеева с поста главного тренера команды. О решении клуб сообщил в своём телеграм-канале.

Клуб также сообщил, что имя специалиста, который будет готовить команду к переходным матчам, станет известно позже.



Тедеев возглавлял "Акрон" с декабря 2023 года. В заключительном туре нынешнего сезона "Акрон" крупно проиграл "Крыльям Советов" со счётом 1:4.



По итогам чемпионата тольяттинцы заняли 13-е место в турнирной таблице и теперь сыграют в стыковых матчах за право остаться в РПЛ.