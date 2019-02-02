Азмун – 15-й игрок Бердыева в "Зените". Сколько из них преуспело?

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
РПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА
|17
|30
|4
|Спартак
|17
|28
|5
|Локомотив
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
|23
|9
|Урал
|17
|22
|10
|Оренбург
|16
|22
|11
|Арсенал Тула
|17
|20
|12
|Динамо
|17
|20
|13
|Крылья Советов
|16
|17
|14
|Уфа
|17
|16
|15
|Анжи
|17
|15
|16
|Енисей
|17
|10
АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ливерпуль
|24
|61
|2
|Манчестер Сити
|24
|56
|3
|Тоттенхэм
|24
|54
|4
|Арсенал
|24
|47
|5
|Челси
|24
|47
|6
|Манчестер Юнайтед
|24
|45
|7
|Вулверхэмптон
|24
|35
|8
|Эвертон
|24
|33
|9
|Уотфорд
|24
|33
|10
|Борнмут
|24
|33
|11
|Лестер
|24
|32
|12
|Вест Хэм
|24
|31
|13
|Брайтон
|24
|26
|14
|Ньюкасл
|24
|24
|15
|Кристал Пэлас
|24
|23
|16
|Саутгемптон
|24
|23
|17
|Бернли
|24
|23
|18
|Кардифф
|24
|19
|19
|Фулхэм
|24
|17
|20
|Хаддерсфилд
|24
|11
Лига 1 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|ПСЖ
|20
|56
|2
|Лилль
|23
|46
|3
|Лион
|22
|40
|4
|Сент-Этьен
|22
|37
|5
|Страсбург
|22
|35
|6
|Монпелье
|21
|35
|7
|Ницца
|23
|34
|8
|Марсель
|21
|31
|9
|Реймс
|22
|31
|10
|Ренн
|22
|30
|11
|Ним
|22
|29
|12
|Бордо
|21
|28
|13
|Тулуза
|22
|26
|14
|Нант
|22
|24
|15
|Анже
|22
|24
|16
|Дижон
|21
|20
|17
|Кан
|22
|18
|18
|Амьен
|22
|18
|19
|Монако
|22
|15
|20
|Генгам
|22
|14
Ла Лига 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Барселона
|21
|49
|2
|Атлетико
|21
|44
|3
|Реал Мадрид
|21
|39
|4
|Севилья
|21
|36
|5
|Алавес
|21
|32
|6
|Хетафе
|21
|31
|7
|Валенсия
|21
|29
|8
|Бетис
|21
|29
|9
|Реал Сосьедад
|21
|27
|10
|Эйбар
|21
|26
|11
|Атлетик Б
|21
|26
|12
|Леванте
|21
|26
|13
|Вальядолид
|22
|25
|14
|Жирона
|21
|24
|15
|Эспаньол
|21
|24
|16
|Леганес
|21
|23
|17
|Райо Вальекано
|21
|23
|18
|Сельта
|21
|21
|19
|Вильярреал
|21
|18
|20
|Уэска
|22
|15
Серия А 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ювентус
|21
|59
|2
|Наполи
|21
|48
|3
|Интер
|21
|40
|4
|Милан
|21
|35
|5
|Рома
|21
|34
|6
|Сампдория
|21
|33
|7
|Аталанта
|21
|32
|8
|Лацио
|21
|32
|9
|Фиорентина
|21
|30
|10
|Торино
|21
|30
|11
|Сассуоло
|21
|29
|12
|Парма
|21
|28
|13
|Дженоа
|21
|23
|14
|Кальяри
|21
|21
|14
|СПАЛ
|21
|21
|16
|Удинезе
|21
|18
|17
|Эмполи
|21
|17
|18
|Болонья
|21
|14
|19
|Фрозиноне
|21
|13
|20
|Кьево
|21
|8(-3)
Бундеслига 1 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Боруссия Д
|19
|48
|2
|Бавария
|19
|42
|3
|Боруссия М
|19
|39
|4
|РБ Лейпциг
|20
|37
|5
|Айнтрахт Ф
|19
|31
|6
|Хоффенхайм
|19
|28
|7
|Герта
|19
|28
|8
|Вольфсбург
|19
|28
|9
|Байер
|19
|27
|10
|Майнц
|19
|27
|11
|Вердер
|19
|26
|12
|Шальке 04
|19
|22
|13
|Фрайбург
|19
|21
|14
|Фортуна
|19
|21
|15
|Аугсбург
|19
|15
|16
|Штутгарт
|19
|14
|17
|Ганновер 96
|20
|11
|18
|Нюрнберг
|19
|11
Эредивизи 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|ПСВ Эйдховен
|19
|52
|2
|Аякс
|19
|47
|3
|Фейеноорд
|19
|39
|4
|АЗ Алкмаар
|19
|29
|5
|Витесс
|19
|29
|6
|Утрехт
|19
|28
|7
|ВВВ-Венло
|19
|26
|8
|Хераклес
|19
|26
|9
|Виллем II
|19
|25
|10
|Фортуна С
|19
|23
|11
|Херенвен
|19
|22
|12
|Зволле
|19
|21
|13
|Ден Хааг
|19
|21
|14
|Эммен
|19
|21
|15
|Эксельсиор
|19
|19
|16
|Гронинген
|19
|18
|17
|НАК Бреда
|19
|16
|18
|Де Графсхап
|19
|15
ФНЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Тамбов
|24
|47
|2
|Томь
|24
|46
|3
|Авангард
|24
|42
|4
|Чертаново
|24
|38
|5
|Нижний Новгород
|24
|38
|6
|Сочи
|24
|38
|7
|Шинник
|24
|37
|8
|Краснодар-2
|24
|36
|9
|Спартак-2
|24
|35
|10
|Луч
|24
|35
|11
|Мордовия
|24
|34
|12
|СКА-Хабаровск
|24
|33
|13
|Химки
|24
|31
|14
|Факел
|24
|29
|15
|Ротор
|24
|28
|16
|Балтика
|24
|25
|17
|Армавир
|24
|25
|18
|Тюмень
|24
|24
|19
|Сибирь
|24
|20
|20
|Зенит-2
|24
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Азмун – 15-й игрок Бердыева в "Зените". Сколько из них преуспело?
«Рубин» и «Ростов» получили от «Зенита» почти 70 млн € за полтора десятка своих футболистов, привлекших внимание петербуржцев игрой под руководством Курбана Бердыева. Сумеет ли Азмун стать одним из немногочисленных успешных «бердыевцев» в составе «Зенита»?
Азмун отправился по проторенной дорожке. Фото: ФК "Зенит"
Когда-то «Зениту» достаточно было заплатить 7 миллионов, чтобы установить российский трансферный рекорд (правда, долго он не продержался). За Тимощука следом заплатили в 2 раза больше, но по отдаче от перехода украинец превзошёл аргентинца куда значительнее. После 7 голов за 2 сезона и кубка УЕФА Чори уже за 4 миллиона вернулся в «Рубин» и стал чемпионом с Бердыевым, но в концовке сезона 2007 сделал то, за что болельщики «Зенита» его никогда не забудут.
Александр Бухаров (лето 2010, 12 млн €)
Занятно, но теперь по запросу «Александр Бухаров» гугл в первую очередь начинает рассказывать об актёре театра и кино. Футболист же в глубине души не хотел покидать Казань, но считал «Зенит» кратчайшим путём в сборную и шагом вперёд. Об итогах этого перехода Александр лучше всех расскажет сам.
Спустя 8 лет Бухаров снова сыграл за «Рубин». А до этого рассказал о том, как загубил карьеру
«Мысль о возвращении в Казань в какой-то момент стала для меня навязчивой. Я только и думал о том, чтобы вернуться в «Рубин». Когда компромисс найти не удалось, внутри меня все окончательно сломалось.
Самое сложное было — не играть. Ты тренируешься, выполняешь все требования, стараешься, а шанса не получаешь, вся твоя работа начинает казаться бессмысленной. Ты прекращаешь что-то требовать от самого себя. Я делал все упражнения спустя рукава, уже особо не напрягался. После тренировок шел домой и сидел там один. В какой-то
момент время стало уходить на покер.
В Питере контролировать себя уже не мог. Мне было так плохо, что я тратил деньги направо и налево, давал в долг всем подряд и даже не спрашивал, когда вернут. Мне до сих пор многие должны. Депрессия съедала изнутри, я не знал, что делать. В 2007-м у меня была травма колена, в тот момент тоже долго мучился и переживал, но тогда у меня была цель — хотелось вернуться на поле и начать скорее играть, я понимал, что скоро все закончится. А тут цели не было, казалось, что этот ад будет длиться вечно», — рассказал Бухаров «Бизнес-Онлайн». Добавить нечего.
Сергей Семак (лето 2010, 2 млн €)
Ветеран пошёл в «Зенит» «прицепом» к Бухарову и стоил в 6 раз меньше, но в его лице питерцы получили теперь ещё и тренера. Хотя и как игрок пользу он принёс немалую: за 3 года в «Зените» Семак сыграл почти 70 матчей и забивал примерно в каждом пятом. Самым памятным благодаря Геннадию Орлову остался мяч в ворота «Бенфики», по версии комментатора забитый Романом Широковым.
Семак частично опроверг гипотезу о том, что игроки Бердыева не могут приносить пользу «Зениту», но Сергея Богдановича бердыевским игроком назвать трудно – он свою состоятельность доказывал в разных игровых моделях у разных тренеров.
Кристиан Ансальди (лето 2013, 8 млн €)
Аргентинец тоже много где поиграл, даже в «Атлетико» у Диего Симеоне, но это было уже после Бердыева. Менеджмент «Зенита» поступил максимально «дальновидно», купив замену Кришито ещё до его ухода, но Доменико никуда не ушёл. В итоге через год неплохой защитник отправился в арендный тур, сыграв за «Зенит» 13 матчей. Привет руководству, которое приобрело второго топ-игрока на одну позицию – это сейчас Семак от безысходности ставит Набиуллина.
Саломон Рондон (зима 2014, 18 млн €)
Венесуэлец перебрался в Петербург через полгода после одноклубника и место в составе заполучил – 8 мячей в 12 матчах. Неудивительно, ведь не в «Рубине» у Бердыева он стал футболистом, а ещё в «Малаге». Неплохо Рондон провёл и следующий сезон, но далее в команду пришёл Артём Дзюба, лимит на легионеров ужесточили, потому Саломон был вынужден отправляться покорять Англию. По крайней мере, стать своим он смог и там.
Александр Рязанцев (зима 2014, свободный трансфер)
Александр не был главной звездой «Рубина» и, несмотря на долгие годы в топовом клубе, почти не играл за сборную. Особую ценность этому качественному, но не более, игроку придавал паспорт. Но в Петербурге, куда хавбек двинулся одновременно с отставкой Бердыева, документ не помог: аренд было в 3 раза больше, чем голов. Только в прошлом году Рязанцев избавил «Зенит» от своего контракта и теперь играет за «Химки».
Иван Новосельцев (лето 2016, ?)
Российские СМИ писали о 9 миллионах рублей, Transfermarkt – o 10 миллионах в европейской валюте, но в конце концов немецкий портал сдался и поставил в сумме трансфера Ивана знак вопроса. Ну а в футбольной оценке перехода можно смело поставить два «минуса», которые в этом случае всё равно не дадут «плюс»: из защитника сборной, который вполне мог сыграть на чемпионате мира, он превратился в обузу типа Рязанцева. Чем занимался Новосельцев в Петербурге, мы недавно рассказывали в отдельном материале – точно не футболом.
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Денис Терентьев (лето 2017, 2 млн €)
Спустя полтора года уроженец Санкт-Петербурга, которого «Зенит» зачем-то решил вернуть в родной город, начал отбивать трансфер, за 10 минут оформив дубль в финале Кубка Матч Премьер! Досталось как раз «Ростову», в котором Денис ненадолго стал футболистом. За весь 2018-й год 26-летний защитник вышел за основу только в одном матче – тоже против «Ростова». Когда игра этих команд во втором круге?
Александр Ерохин (лето 2017, свободный трансфер)
Забавно, что по ходу опустошения «Ростова» «Зениту» пришлось платить только за Терентьева. Ерохин, к примеру, перешёл бесплатно и в первый год получил столько же положительных оценок, сколько «Ростов» за него денег. Но чемпионат мира заставил нас по-другому смотреть на российских футболистов, в том числе и на Ерохина – при Семаке он стал одним из лидеров, выдал ударный результативный отрезок и сменил кучу позиций. Но остаётся открытым вопрос: это Александр так хорош или «Зенит» так слаб, что Ерохин – один из его лидеров?
Кристиан Нобоа (лето 2017, свободный трансфер)
Кристиану плохо без Бердыева, а Курбану Бекиевичу – без него. В «Динамо» Нобоа запрещали появляться в ТЦ фанаты с пейнтбольными ружьями, в Европе он не нашёл варианта лучше ПАОКа и быстро вернулся, в «Зените» Манчини отдал его за ненадобностью, а потом жаловался, что ему не купили игрока такого плана. И только у Бердыева все три раза всё шло здорово. В текущем сезоне Кристиану повезло: он попал к тренеру, который играл вместе с ним у Бердыева, так что до травмы всё получалось. Надеюсь, и после неё получится тоже.
Дмитрий Полоз (лето 2017, свободный трансфер)
Перед переходом в «Зенит» Полоз играл на кубке конфедераций и был надеждой Черчесова, но снова попал в поле его зрения только с возвращением к Бердыеву. Хотя и с ним срослось не сразу: «Когда Бердыев пришел в «Ростов», я вызывался в сборную, но первые пять месяцев я у него вообще не играл. Просто плотно сидел. Он пытался мне объяснить, а я все время твердил ему свое».
Но в «Зените» не получилось совсем: Полоз иногда выходил на замену, однако быстро скис на скамейке и летом решил больше не искать от добра добра. После ухода Азмуна Дмитрий должен стать лидером атаки «Рубина», а потом, кто знает, может и в «Зените» с Сердаром воссоединится.
Миха Мевля (лето 2017, свободный трансфер)
Словенец пригодился больше Полоза и Терентьева, часто выходил в стартовом составе, но, если бы всё было хорошо, его бы сейчас не пытались отдать в аренду аутсайдеру Серии А. За неимением других вариантов Миха играл, но весной это придётся делать в другом клубе – видимо, если «Эмполи» не сможет заявить Мевлю, его арендует потерявший Ингасона и Вилюша «Ростов».
Магомед Оздоев (зима 2018, 3.3 млн €)
Бердыев предупреждал Магомеда и Эльмира, что им лучше остаться, но от предложений «Зенита» подопечные Курбана Бекиевича отказываться не привыкли. В самом заплюсованном комментарии под интервью Оздоева болельщик «не особо помнил, за какую команду он играет». В следующем интервью Магомед заботливо напомнил: «Мы «Зенит», проигрывать в три мяча для нас недопустимо». Но, кажется, никто не считает его частью «Зенита», а уходить в аренду в «Крылья» Магомеду неинтересно.
Эльмир Набиуллин (зима 2018, 4.5 млн €)
Случай с Эльмиром – тоже не счастливая сказка, хотя играет защитник постоянно. Он ярко начинал в «Рубине», но прогрессировать, как и Оздоев, перестал. Непонятно, зачем «Зениту» понадобились остановившиеся в развитии игроки. Так как играть слева больше некому, Эльмир закрывал эту позицию, хотя ближе к зиме умудрился проиграть конкуренцию Чернову. Акунья не перешёл, Чернов ушёл, однако выдохнуть не получится: даже после своих травм 36-летний Жирков не хуже.
Сердар Азмун (зима 2019, 12 млн €)
Иранец показывает хороший уровень, забивает за сборную, но насторожиться всё же стоит: практика показывает, что игроки, сформировавшиеся под руководством Бердыева, в иные системы встраиваются тяжело. Задачу упрощает то, что «Зенит» тренирует не Манчини. И всё-таки наиболее успешными в этой подборке стали трансферы Семака и Рондона, сфомировавшихся до работы с Бердыевым.
Однако Азмуну может помочь то, что тренер, скорее всего, будет перестраивать игру под него, а не пытаться вживить его в существующий механизм. Сердару нет места в 4-3-3 или 4-2-3-1, поскольку Дзюба никуда не ушёл. Значит, Семак собирается играть в 2 форварда, и для новичка будет очень важно найти взаимопонимание с Артёмом. Он привык играть в паре с Полозом, нападающим совсем другого плана.
Все эти аспекты, а также отсутствие приобретения на более проблемную позицию левого защитника (в конце концов, впереди есть ещё и Дриусси), говорят против Азмуна в «Зените». Однако атака команды поздней осенью выглядела слабо, а находящемуся в соку персу с широким набором умений по силам её расшевелить.
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Роман Гуськов, Rusfootball.info
Фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»
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