Азмун – 15-й игрок Бердыева в "Зените". Сколько из них преуспело?

«Рубин» и «Ростов» получили от «Зенита» почти 70 млн € за полтора десятка своих футболистов, привлекших внимание петербуржцев игрой под руководством Курбана Бердыева. Сумеет ли Азмун стать одним из немногочисленных успешных «бердыевцев» в составе «Зенита»?

Азмун отправился по проторенной дорожке. Фото: ФК "Зенит"