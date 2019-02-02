Азмун – 15-й игрок Бердыева в "Зените". Сколько из них преуспело?

РПЛ 2018/19АПЛ 2018/19Лига 1 2018/19Ла Лига 2018/19Серия А 2018/19Бундеслига 1 2018/19Эредивизи 2018/19ФНЛ 2018/19

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
7 Ростов 17 24
8 Ахмат 17 23
9 Урал 17 22
10 Оренбург 16 22
11 Арсенал Тула 17 20
12 Динамо 17 20
13 Крылья Советов 16 17
14 Уфа 17 16
15 Анжи 17 15
16 Енисей 17 10
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АПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Ливерпуль 24 61
2 Манчестер Сити 24 56
3 Тоттенхэм 24 54
4 Арсенал 24 47
5 Челси 24 47
6 Манчестер Юнайтед 24 45
7 Вулверхэмптон 24 35
8 Эвертон 24 33
9 Уотфорд 24 33
10 Борнмут 24 33
11 Лестер  24 32
12 Вест Хэм 24 31
13 Брайтон  24 26
14 Ньюкасл 24 24
15 Кристал Пэлас 24 23
16 Саутгемптон 24 23
17 Бернли 24 23
18 Кардифф 24 19
19 Фулхэм 24 17
20 Хаддерсфилд 24 11
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Лига 1 2018/19

# Команда И О
1 ПСЖ 20 56
2 Лилль 23 46
3 Лион 22 40
4 Сент-Этьен 22 37
5 Страсбург 22 35
6 Монпелье 21 35
7 Ницца 23 34
8 Марсель 21 31
9 Реймс 22 31
10 Ренн 22 30
11 Ним 22 29
12 Бордо 21 28
13 Тулуза 22 26
14 Нант 22 24
15 Анже 22 24
16 Дижон 21 20
17 Кан 22 18
18 Амьен 22 18
19 Монако 22 15
20 Генгам 22 14
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Ла Лига 2018/19

# Команда И О
1 Барселона 21 49
2 Атлетико  21 44
3 Реал Мадрид 21 39
4 Севилья 21 36
5 Алавес 21 32
6 Хетафе 21 31
7 Валенсия 21 29
8 Бетис 21 29
9 Реал Сосьедад 21 27
10 Эйбар 21 26
11 Атлетик Б 21 26
12 Леванте 21 26
13 Вальядолид 22 25
14 Жирона 21 24
15 Эспаньол 21 24
16 Леганес 21 23
17 Райо Вальекано 21 23
18 Сельта 21 21
19 Вильярреал 21 18
20 Уэска 22 15
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Серия А 2018/19

# Команда И О
1 Ювентус 21 59
2 Наполи 21 48
3 Интер 21 40
4 Милан 21 35
5 Рома 21 34
6 Сампдория 21 33
7 Аталанта 21 32
8 Лацио 21 32
9 Фиорентина 21 30
10 Торино 21 30
11 Сассуоло 21 29
12 Парма 21 28
13 Дженоа 21 23
14 Кальяри 21 21
14 СПАЛ 21 21
16 Удинезе 21 18
17 Эмполи 21 17
18 Болонья 21 14
19 Фрозиноне 21 13
20 Кьево 21 8(-3)
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Бундеслига 1 2018/19

# Команда И О
1 Боруссия Д 19 48
2 Бавария 19 42
3 Боруссия М 19 39
4 РБ Лейпциг 20 37
5 Айнтрахт Ф 19 31
6 Хоффенхайм 19 28
7 Герта 19 28
8 Вольфсбург 19 28
9 Байер 19 27
10 Майнц 19 27
11 Вердер 19 26
12 Шальке 04 19 22
13 Фрайбург 19 21
14 Фортуна 19 21
15 Аугсбург 19 15
16 Штутгарт 19 14
17 Ганновер 96 20 11
18 Нюрнберг 19 11
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Эредивизи 2018/19

# Команда И О
1 ПСВ Эйдховен 19 52
2 Аякс 19 47
3 Фейеноорд 19 39
4 АЗ Алкмаар 19 29
5 Витесс 19 29
6 Утрехт 19 28
7 ВВВ-Венло 19 26
8 Хераклес 19 26
9 Виллем II 19 25
10 Фортуна С 19 23
11 Херенвен 19 22
12 Зволле 19 21
13 Ден Хааг 19 21
14 Эммен 19 21
15 Эксельсиор 19 19
16 Гронинген 19 18
17 НАК Бреда 19 16
18 Де Графсхап 19 15
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ФНЛ 2018/19

# Команда И О
1 Тамбов 24 47
2 Томь 24 46
3 Авангард 24 42
4 Чертаново 24 38
5 Нижний Новгород 24 38
6 Сочи 24 38
7 Шинник 24 37
8 Краснодар-2 24 36
9 Спартак-2 24 35
10 Луч 24 35
11 Мордовия 24 34
12 СКА-Хабаровск 24 33
13 Химки 24 31
14 Факел 24 29
15 Ротор 24 28
16 Балтика 24 25
17 Армавир 24 25
18 Тюмень 24 24
19 Сибирь 24 20
20 Зенит-2 24 8
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Сколько голов забьёт Азмун до конца сезона?



 

Азмун – 15-й игрок Бердыева в "Зените". Сколько из них преуспело?

«Рубин» и «Ростов» получили от «Зенита» почти 70 млн € за полтора десятка своих футболистов, привлекших внимание петербуржцев игрой под руководством Курбана Бердыева. Сумеет ли Азмун стать одним из немногочисленных успешных «бердыевцев» в составе «Зенита»?

Азмун отправился по проторенной дорожке. Фото: ФК "Зенит"
Алехандро Домингес (зима 2007, 7 млн € – здесь и далее по данным Transfermarkt)

Когда-то «Зениту» достаточно было заплатить 7 миллионов, чтобы установить российский трансферный рекорд (правда, долго он не продержался). За Тимощука следом заплатили в 2 раза больше, но по отдаче от перехода украинец превзошёл аргентинца куда значительнее. После 7 голов за 2 сезона и кубка УЕФА Чори уже за 4 миллиона вернулся в «Рубин» и стал чемпионом с Бердыевым, но в концовке сезона 2007 сделал то, за что болельщики «Зенита» его никогда не забудут.



Александр Бухаров (лето 2010, 12 млн €)

Занятно, но теперь по запросу «Александр Бухаров» гугл в первую очередь начинает рассказывать об актёре театра и кино. Футболист же в глубине души не хотел покидать Казань, но считал «Зенит» кратчайшим путём в сборную и шагом вперёд. Об итогах этого перехода Александр лучше всех расскажет сам.

Спустя 8 лет Бухаров снова сыграл за «Рубин». А до этого рассказал о том, как загубил карьеру

«Мысль о возвращении в Казань в какой-то момент стала для меня навязчивой. Я только и думал о том, чтобы вернуться в «Рубин». Когда компромисс найти не удалось, внутри меня все окончательно сломалось.

Самое сложное было — не играть. Ты тренируешься, выполняешь все требования, стараешься, а шанса не получаешь, вся твоя работа начинает казаться бессмысленной. Ты прекращаешь что-то требовать от самого себя. Я делал все упражнения спустя рукава, уже особо не напрягался. После тренировок шел домой и сидел там один. В какой-то
момент время стало уходить на покер.

В Питере контролировать себя уже не мог. Мне было так плохо, что я тратил деньги направо и налево, давал в долг всем подряд и даже не спрашивал, когда вернут. Мне до сих пор многие должны. Депрессия съедала изнутри, я не знал, что делать. В 2007-м у меня была травма колена, в тот момент тоже долго мучился и переживал, но тогда у меня была цель — хотелось вернуться на поле и начать скорее играть, я понимал, что скоро все закончится. А тут цели не было, казалось, что этот ад будет длиться вечно», — рассказал Бухаров «Бизнес-Онлайн». Добавить нечего.

Сергей Семак (лето 2010, 2 млн €)

Ветеран пошёл в «Зенит» «прицепом» к Бухарову и стоил в 6 раз меньше, но в его лице питерцы получили теперь ещё и тренера. Хотя и как игрок пользу он принёс немалую: за 3 года в «Зените» Семак сыграл почти 70 матчей и забивал примерно в каждом пятом. Самым памятным благодаря Геннадию Орлову остался мяч в ворота «Бенфики», по версии комментатора забитый Романом Широковым.



Семак частично опроверг гипотезу о том, что игроки Бердыева не могут приносить пользу «Зениту», но Сергея Богдановича бердыевским игроком назвать трудно – он свою состоятельность доказывал в разных игровых моделях у разных тренеров.

Кристиан Ансальди (лето 2013, 8 млн €)

Аргентинец тоже много где поиграл, даже в «Атлетико» у Диего Симеоне, но это было уже после Бердыева. Менеджмент «Зенита» поступил максимально «дальновидно», купив замену Кришито ещё до его ухода, но Доменико никуда не ушёл. В итоге через год неплохой защитник отправился в арендный тур, сыграв за «Зенит» 13 матчей. Привет руководству, которое приобрело второго топ-игрока на одну позицию – это сейчас Семак от безысходности ставит Набиуллина.

Саломон Рондон (зима 2014, 18 млн €)

Венесуэлец перебрался в Петербург через полгода после одноклубника и место в составе заполучил – 8 мячей в 12 матчах. Неудивительно, ведь не в «Рубине» у Бердыева он стал футболистом, а ещё в «Малаге». Неплохо Рондон провёл и следующий сезон, но далее в команду пришёл Артём Дзюба, лимит на легионеров ужесточили, потому Саломон был вынужден отправляться покорять Англию. По крайней мере, стать своим он смог и там.



Александр Рязанцев (зима 2014, свободный трансфер)

Александр не был главной звездой «Рубина» и, несмотря на долгие годы в топовом клубе, почти не играл за сборную. Особую ценность этому качественному, но не более, игроку придавал паспорт. Но в Петербурге, куда хавбек двинулся одновременно с отставкой Бердыева, документ не помог: аренд было в 3 раза больше, чем голов. Только в прошлом году Рязанцев избавил «Зенит» от своего контракта и теперь играет за «Химки».

Иван Новосельцев (лето 2016, ?)

Российские СМИ писали о 9 миллионах рублей, Transfermarkt – o 10 миллионах в европейской валюте, но в конце концов немецкий портал сдался и поставил в сумме трансфера Ивана знак вопроса. Ну а в футбольной оценке перехода можно смело поставить два «минуса», которые в этом случае всё равно не дадут «плюс»: из защитника сборной, который вполне мог сыграть на чемпионате мира, он превратился в обузу типа Рязанцева. Чем занимался Новосельцев в Петербурге, мы недавно рассказывали в отдельном материале – точно не футболом.

Легенда "Зенита" и Инстаграма возвращается в "Ростов". 2 года из жизни Ивана Новосельцева

Денис Терентьев (лето 2017, 2 млн €)

Спустя полтора года уроженец Санкт-Петербурга, которого «Зенит» зачем-то решил вернуть в родной город, начал отбивать трансфер, за 10 минут оформив дубль в финале Кубка Матч Премьер! Досталось как раз «Ростову», в котором Денис ненадолго стал футболистом. За весь 2018-й год 26-летний защитник вышел за основу только в одном матче – тоже против «Ростова». Когда игра этих команд во втором круге?

Александр Ерохин (лето 2017, свободный трансфер)

Забавно, что по ходу опустошения «Ростова» «Зениту» пришлось платить только за Терентьева. Ерохин, к примеру, перешёл бесплатно и в первый год получил столько же положительных оценок, сколько «Ростов» за него денег. Но чемпионат мира заставил нас по-другому смотреть на российских футболистов, в том числе и на Ерохина – при Семаке он стал одним из лидеров, выдал ударный результативный отрезок и сменил кучу позиций. Но остаётся открытым вопрос: это Александр так хорош или «Зенит» так слаб, что Ерохин – один из его лидеров?



Кристиан Нобоа (лето 2017, свободный трансфер)

Кристиану плохо без Бердыева, а Курбану Бекиевичу – без него. В «Динамо» Нобоа запрещали появляться в ТЦ фанаты с пейнтбольными ружьями, в Европе он не нашёл варианта лучше ПАОКа и быстро вернулся, в «Зените» Манчини отдал его за ненадобностью, а потом жаловался, что ему не купили игрока такого плана. И только у Бердыева все три раза всё шло здорово. В текущем сезоне Кристиану повезло: он попал к тренеру, который играл вместе с ним у Бердыева, так что до травмы всё получалось. Надеюсь, и после неё получится тоже.

Дмитрий Полоз (лето 2017, свободный трансфер)

Перед переходом в «Зенит» Полоз играл на кубке конфедераций и был надеждой Черчесова, но снова попал в поле его зрения только с возвращением к Бердыеву. Хотя и с ним срослось не сразу: «Когда Бердыев пришел в «Ростов», я вызывался в сборную, но первые пять месяцев я у него вообще не играл. Просто плотно сидел. Он пытался мне объяснить, а я все время твердил ему свое».

Но в «Зените» не получилось совсем: Полоз иногда выходил на замену, однако быстро скис на скамейке и летом решил больше не искать от добра добра. После ухода Азмуна Дмитрий должен стать лидером атаки «Рубина», а потом, кто знает, может и в «Зените» с Сердаром воссоединится.

Миха Мевля (лето 2017, свободный трансфер)

Словенец пригодился больше Полоза и Терентьева, часто выходил в стартовом составе, но, если бы всё было хорошо, его бы сейчас не пытались отдать в аренду аутсайдеру Серии А. За неимением других вариантов Миха играл, но весной это придётся делать в другом клубе – видимо, если «Эмполи» не сможет заявить Мевлю, его арендует потерявший Ингасона и Вилюша «Ростов».

Магомед Оздоев (зима 2018, 3.3 млн €)

Бердыев предупреждал Магомеда и Эльмира, что им лучше остаться, но от предложений «Зенита» подопечные Курбана Бекиевича отказываться не привыкли. В самом заплюсованном комментарии под интервью Оздоева болельщик «не особо помнил, за какую команду он играет». В следующем интервью Магомед заботливо напомнил: «Мы «Зенит», проигрывать в три мяча для нас недопустимо». Но, кажется, никто не считает его частью «Зенита», а уходить в аренду в «Крылья» Магомеду неинтересно.



Эльмир Набиуллин (зима 2018, 4.5 млн €)

Случай с Эльмиром – тоже не счастливая сказка, хотя играет защитник постоянно. Он ярко начинал в «Рубине», но прогрессировать, как и Оздоев, перестал. Непонятно, зачем «Зениту» понадобились остановившиеся в развитии игроки. Так как играть слева больше некому, Эльмир закрывал эту позицию, хотя ближе к зиме умудрился проиграть конкуренцию Чернову. Акунья не перешёл, Чернов ушёл, однако выдохнуть не получится: даже после своих травм 36-летний Жирков не хуже.

Сердар Азмун (зима 2019, 12 млн €)

Иранец показывает хороший уровень, забивает за сборную, но насторожиться всё же стоит: практика показывает, что игроки, сформировавшиеся под руководством Бердыева, в иные системы встраиваются тяжело. Задачу упрощает то, что «Зенит» тренирует не Манчини. И всё-таки наиболее успешными в этой подборке стали трансферы Семака и Рондона, сфомировавшихся до работы с Бердыевым.

Однако Азмуну может помочь то, что тренер, скорее всего, будет перестраивать игру под него, а не пытаться вживить его в существующий механизм. Сердару нет места в 4-3-3 или 4-2-3-1, поскольку Дзюба никуда не ушёл. Значит, Семак собирается играть в 2 форварда, и для новичка будет очень важно найти взаимопонимание с Артёмом. Он привык играть в паре с Полозом, нападающим совсем другого плана.

Все эти аспекты, а также отсутствие приобретения на более проблемную позицию левого защитника (в конце концов, впереди есть ещё и Дриусси), говорят против Азмуна в «Зените». Однако атака команды поздней осенью выглядела слабо, а находящемуся в соку персу с широким набором умений по силам её расшевелить.

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Роман Гуськов, Rusfootball.info

Фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

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Теги: Азмун Зенит Рубин Бердыев Ростов
Сегодня, 11:53
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7
(4)
#7  sssh53  Москва (Сегодня, 13:40)
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online

50 на 50 и в основном зависит от самого футболиста. Кто-то бухает от больших денег, как Бухаров, кто-то просто думает, что достиг потолка и вот оно счастье, как Новосельцев. А кто-то серьезно играет как Семак, Рондон. Хотеть денег, это точно не про Азмуна. Ему надо в Европе светиться, а Рубин от еврокубков отключен
Регистрация: 23.09.2008 [жалоба]
#6  Мганга любит футбол  ЛО Санкт-Петербург (Сегодня, 13:16)
  • +1
  •  (1)

никто угадал
домингес одним тычком головой -исключение
Регистрация: 25.10.2013 [жалоба]
#5  следующий   (Сегодня, 13:08)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Челси»
Если судить по игрокам. То похоже Зенит просто ненавидит Рубин. И мстит ему, гробя его игроков.
Регистрация: 14.12.2012 [жалоба]
#4  Romgus  Самара (Сегодня, 13:00)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Крылья Сов»
Цитата: афанасий
Автор, если не секрет, то кто тебе и сколько платит за то что ты в каждой статье вставляешь про "правильный паспорт"?

Владелец сайта, но идея про доплаты за "правильный паспорт" мне в голову не приходила, спасибо, надо будет предложить. А платит в сотни раз меньше, чем тем, про кого я пишу
Регистрация: 2.09.2013 [жалоба]
#3  pasha  Ленинград (Сегодня, 12:40)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
В Рубине он был очень неплох...Мне импонировала его игра..Очень надеюсь,что в Зените он будет ,как минимум, не хуже..


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Я вернулся в город, где с тобой мы жили, до того как пошла эта делюга(с)
Регистрация: 22.11.2008 [жалоба]
#2  афанасий  Воронежская обл. (Сегодня, 12:34)
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Факел»
Автор, если не секрет, то кто тебе и сколько платит за то что ты в каждой статье вставляешь про "правильный паспорт"?


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Я не работаю на "Дожде", не проповедую верующим
Регистрация: 30.12.2009 [жалоба]
#1  Мишке   (Сегодня, 12:08)
  • -1
  •  (3)

Вот интересный материал, как переходил Азмун в Зенит

«Рубин» был вынужден продать Азмуна в «Зенит».


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мишке братское серце ат души в душу жызнь
Регистрация: 27.01.2019 [жалоба]
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