Сенсационный Катар, бомбардиры из России, самый идиотский гол года. Чем запомнился Кубок Азии?

«Рубин» отправлял Азмуна на Кубок Азии с надеждами на голы и выгодные предложения. «Ростов» на Шомуродова таковых не возлагал, но оба делят второе место в списке бомбардиров. Что ещё интересного творилось по ходу азиатского турнира с неожиданным для всех, кроме Хави, победителем – в материале Rusfootball.info.

Азмун много забивал, но не оправдал надежд "Рубина". Фото: Goal.com