Сенсационный Катар, бомбардиры из России, самый идиотский гол года. Чем запомнился Кубок Азии?

РПЛ 2018/19АПЛ 2018/19Лига 1 2018/19Ла Лига 2018/19Серия А 2018/19Бундеслига 1 2018/19Эредивизи 2018/19ФНЛ 2018/19

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
7 Ростов 17 24
8 Ахмат 17 23
9 Урал 17 22
10 Оренбург 16 22
11 Арсенал Тула 17 20
12 Динамо 17 20
13 Крылья Советов 16 17
14 Уфа 17 16
15 Анжи 17 15
16 Енисей 17 10
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АПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Ливерпуль 24 61
2 Манчестер Сити 24 56
3 Тоттенхэм 24 54
4 Арсенал 24 47
5 Челси 24 47
6 Манчестер Юнайтед 24 45
7 Вулверхэмптон 24 35
8 Эвертон 24 33
9 Уотфорд 24 33
10 Борнмут 24 33
11 Лестер  24 32
12 Вест Хэм 24 31
13 Брайтон  24 26
14 Ньюкасл 24 24
15 Кристал Пэлас 24 23
16 Саутгемптон 24 23
17 Бернли 24 23
18 Кардифф 24 19
19 Фулхэм 24 17
20 Хаддерсфилд 24 11
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Лига 1 2018/19

# Команда И О
1 ПСЖ 20 56
2 Лилль 22 43
3 Лион 22 40
4 Сент-Этьен 22 37
5 Страсбург 22 35
6 Монпелье 21 35
7 Ницца 22 34
8 Марсель 21 31
9 Реймс 22 31
10 Ренн 22 30
11 Ним 22 29
12 Бордо 21 28
13 Тулуза 22 26
14 Нант 22 24
15 Анже 22 24
16 Дижон 21 20
17 Кан 22 18
18 Амьен 22 18
19 Монако 22 15
20 Генгам 22 14
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Ла Лига 2018/19

# Команда И О
1 Барселона 21 49
2 Атлетико  21 44
3 Реал Мадрид 21 39
4 Севилья 21 36
5 Алавес 21 32
6 Хетафе 21 31
7 Валенсия 21 29
8 Бетис 21 29
9 Реал Сосьедад 21 27
10 Эйбар 21 26
11 Атлетик Б 21 26
12 Леванте 21 26
13 Вальядолид 21 25
14 Жирона 21 24
15 Эспаньол 21 24
16 Леганес 21 23
17 Райо Вальекано 21 23
18 Сельта 21 21
19 Вильярреал 21 18
20 Уэска 21 12
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Серия А 2018/19

# Команда И О
1 Ювентус 21 59
2 Наполи 21 48
3 Интер 21 40
4 Милан 21 35
5 Рома 21 34
6 Сампдория 21 33
7 Аталанта 21 32
8 Лацио 21 32
9 Фиорентина 21 30
10 Торино 21 30
11 Сассуоло 21 29
12 Парма 21 28
13 Дженоа 21 23
14 Кальяри 21 21
14 СПАЛ 21 21
16 Удинезе 21 18
17 Эмполи 21 17
18 Болонья 21 14
19 Фрозиноне 21 13
20 Кьево 21 8(-3)
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Бундеслига 1 2018/19

# Команда И О
1 Боруссия Д 19 48
2 Бавария 19 42
3 Боруссия М 19 39
4 РБ Лейпциг 19 34
5 Айнтрахт Ф 19 31
6 Хоффенхайм 19 28
7 Герта 19 28
8 Вольфсбург 19 28
9 Байер 19 27
10 Майнц 19 27
11 Вердер 19 26
12 Шальке 04 19 22
13 Фрайбург 19 21
14 Фортуна 19 21
15 Аугсбург 19 15
16 Штутгарт 19 14
17 Ганновер 96 19 11
18 Нюрнберг 19 11
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Эредивизи 2018/19

# Команда И О
1 ПСВ Эйдховен 19 52
2 Аякс 19 47
3 Фейеноорд 19 39
4 АЗ Алкмаар 19 29
5 Витесс 19 29
6 Утрехт 19 28
7 ВВВ-Венло 19 26
8 Хераклес 19 26
9 Виллем II 19 25
10 Фортуна С 19 23
11 Херенвен 19 22
12 Зволле 19 21
13 Ден Хааг 19 21
14 Эммен 19 21
15 Эксельсиор 19 19
16 Гронинген 19 18
17 НАК Бреда 19 16
18 Де Графсхап 19 15
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ФНЛ 2018/19

# Команда И О
1 Тамбов 24 47
2 Томь 24 46
3 Авангард 24 42
4 Чертаново 24 38
5 Нижний Новгород 24 38
6 Сочи 24 38
7 Шинник 24 37
8 Краснодар-2 24 36
9 Спартак-2 24 35
10 Луч 24 35
11 Мордовия 24 34
12 СКА-Хабаровск 24 33
13 Химки 24 31
14 Факел 24 29
15 Ротор 24 28
16 Балтика 24 25
17 Армавир 24 25
18 Тюмень 24 24
19 Сибирь 24 20
20 Зенит-2 24 8
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Сенсационный Катар, бомбардиры из России, самый идиотский гол года. Чем запомнился Кубок Азии?

«Рубин» отправлял Азмуна на Кубок Азии с надеждами на голы и выгодные предложения. «Ростов» на Шомуродова таковых не возлагал, но оба делят второе место в списке бомбардиров. Что ещё интересного творилось по ходу азиатского турнира с неожиданным для всех, кроме Хави, победителем – в материале Rusfootball.info.

Азмун много забивал, но не оправдал надежд "Рубина". Фото: Goal.com
Достижение киргизского сибиряка

У РПЛ на турнире был и ещё один представитель: Валерий Кичин родился и вырос в Киргизии, а в Россию перебрался только к 20 годам – левого защитника приметили в «Волге». Кичин чуть ли не единственный игрок, который не потерял место в основе «Енисея» после выхода команды в премьер-лигу и освоил позицию центрального защитника.

На Кубке Азии Кичин был лидером сборной Кыргызстана, которая под руководством российского тренера Александра Крестинина вышла в плей-офф на первом в своей истории Кубке Азии. Причём в 1/8 финала киргизы затащили в овертайм команду хозяев, будущих полуфиналистов – команду ОАЭ. Проиграли 2:3 из-за пенальти на 103-й минуте, но в Бишкеке футболистов встречали как героев.



Фиаско главной звезды турнира

«Тоттенхэм» оказался в сложнейшей ситуации: Харри Кейн и Деле Алли выбыли из строя, а Сон Хён Мин укатил на Кубок Азии. Однако звезде, откосившей от службы в армии благодаря победе на азиатских играх, были сделаны послабления: Сон приехал лишь к третьему матчу. Так получилось, что и уехал он раньше запланированного: в четвертьфинале корейцы сенсационно влетели Катару 0:1, и Сон отправился в Лондон.

Наши жгут

Нападающие «Рубина» и «Ростова» ехали на турнир в совершенно разных статусах, но оба забили по 4 мяча. Впрочем, расценивать успехи Сердара Азмуна и Элдора Шомуродова не получится. Узбекистан снова не добился ничего серьёзного, проиграв в 1/8 финала по пенальти (0:0 в игровое время) предыдущим победителям турнира австралийцам. Но для 23-летнего Шомуродова это был первый крупный турнир, на котором он оформил дубль в ворота Туркменистана и шикарно открыл счёт в матче с будущими финалистами японцами. Эх, не Азмуна надо азиатским Месси называть…



С Азмуна и иранской же сборной спрос совсем другой: Сердар мегапопулярен на родине, от команды ждали только победы, а от самого Азмуна голов ждал ещё и «Рубин», которому жизненно необходимо подороже продать форварда. Но европейское трансферное окно закрылось, «Зенит» может дозаявлять футболистов в Лигу Европы до полночи 1 февраля, а Сердар по-прежнему игрок «Рубина».

4 мяча и голевая передача в 6 матчах – неплохой результат, но так уж вышло, что Ирану вплоть до Японии попадались не очень серьёзные соперники. Главное достижение Сердара – гол+пас в матче с Китаем, остальные оппоненты вряд ли могут быть хоть сколько-то показательны. Японии же Иран не забил.

Играть? Нет, спорить!

Сердар, кстати, имел хороший момент при счёте 0:0, но первой забила Япония. Только посмотрите, как! Минамино падает, судья не даёт свистка, но сразу пять (!) иранских игроков устремляются доказывать арбитру свою невиновность. В это время японец встаёт, добирается до мяча и делает голевую передачу на партнёра. Далее Япония доводит дело до разгрома.



В Катар верил только Хави

Но в финале японцы ничего не смогли поделать с неистовыми хозяевами ЧМ-2022 и Кубка Матч Премьер (1:3).

Мы уже рассказывали о предсказаниях испанца, которому стоит попробовать раскрутить группу ВК с продажей верняков/договорняков: великий угадал исходы 7 из 8 матчей 1/8 финала, 3 из 4 четвертьфиналов и верно предсказал финалистов. Причём Катар, где сейчас доигрывает Хави, стал абсолютной сенсацией турнира. Именно этой сборной Эрнандес предсказал итоговую победу – а я вам говорил, чтобы перед финалом несли деньги в букмекерские конторы.

Сенсационный Катар, бомбардиры из России, самый идиотский гол года. Чем запомнился Кубок Азии?

В красных прямоугольниках - все две ошибки Хави в прогнозах на 15 матчей


В полуфинале хозяева ЧМ-2022 и Кубка Матч Премьер ещё и унизили хозяев Кубка Азии, которые не пустили в ОАЭ катарских болельщиков из-за санкций в адрес их государства. В итоге команду на трибунах поддерживала лишь одна корейская певица и актриса, а при счёте 0:2 в катарских футболистов полетела обувь – проигрывать в Эмиратах не умеют. А вот в Катаре научились выигрывать. 4:0 в пользу Катара, хотя судьи тянули ОАЭ как могли, в том числе и в матче с Киргизией.



Но атаку Катара всё равно было не остановить. У Альмоэза Али 9 голов в 7 матчах, у Акрама Афифа – аж 10 голевых передач. Оба выступают в прогрессирующей катарской лиге. Но с такой игрой это ненадолго. Вы только посмотрите, что себе позволяет этот Али! Открыть счёт в финале ударом через себя после чеканки…



Такими темпами Катар скорее выступил на домашнем Мундиале как Россия, чем как ЮАР.

Роман Гуськов, Rusfootball.info

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Теги: Азмун Рубин Ростов Енисей Шомуродов Хави Сборная Катара
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#1  jvaka88   (Сегодня, 21:12)
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Вот что хотелось бы отметить. Новость самая что может быть футбольная. Но не одного комментария)))) Под новостью кого трахал Мамаев, Боню или Бузову, сотни коментов со смыслом типа задрали не футбольными новостями)))) смешно ей богу.
Регистрация: 21.06.2016 [жалоба]
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