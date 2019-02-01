Сенсационный Катар, бомбардиры из России, самый идиотский гол года. Чем запомнился Кубок Азии?

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
РПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА
|17
|30
|4
|Спартак
|17
|28
|5
|Локомотив
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
|23
|9
|Урал
|17
|22
|10
|Оренбург
|16
|22
|11
|Арсенал Тула
|17
|20
|12
|Динамо
|17
|20
|13
|Крылья Советов
|16
|17
|14
|Уфа
|17
|16
|15
|Анжи
|17
|15
|16
|Енисей
|17
|10
АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ливерпуль
|24
|61
|2
|Манчестер Сити
|24
|56
|3
|Тоттенхэм
|24
|54
|4
|Арсенал
|24
|47
|5
|Челси
|24
|47
|6
|Манчестер Юнайтед
|24
|45
|7
|Вулверхэмптон
|24
|35
|8
|Эвертон
|24
|33
|9
|Уотфорд
|24
|33
|10
|Борнмут
|24
|33
|11
|Лестер
|24
|32
|12
|Вест Хэм
|24
|31
|13
|Брайтон
|24
|26
|14
|Ньюкасл
|24
|24
|15
|Кристал Пэлас
|24
|23
|16
|Саутгемптон
|24
|23
|17
|Бернли
|24
|23
|18
|Кардифф
|24
|19
|19
|Фулхэм
|24
|17
|20
|Хаддерсфилд
|24
|11
Лига 1 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|ПСЖ
|20
|56
|2
|Лилль
|22
|43
|3
|Лион
|22
|40
|4
|Сент-Этьен
|22
|37
|5
|Страсбург
|22
|35
|6
|Монпелье
|21
|35
|7
|Ницца
|22
|34
|8
|Марсель
|21
|31
|9
|Реймс
|22
|31
|10
|Ренн
|22
|30
|11
|Ним
|22
|29
|12
|Бордо
|21
|28
|13
|Тулуза
|22
|26
|14
|Нант
|22
|24
|15
|Анже
|22
|24
|16
|Дижон
|21
|20
|17
|Кан
|22
|18
|18
|Амьен
|22
|18
|19
|Монако
|22
|15
|20
|Генгам
|22
|14
Ла Лига 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Барселона
|21
|49
|2
|Атлетико
|21
|44
|3
|Реал Мадрид
|21
|39
|4
|Севилья
|21
|36
|5
|Алавес
|21
|32
|6
|Хетафе
|21
|31
|7
|Валенсия
|21
|29
|8
|Бетис
|21
|29
|9
|Реал Сосьедад
|21
|27
|10
|Эйбар
|21
|26
|11
|Атлетик Б
|21
|26
|12
|Леванте
|21
|26
|13
|Вальядолид
|21
|25
|14
|Жирона
|21
|24
|15
|Эспаньол
|21
|24
|16
|Леганес
|21
|23
|17
|Райо Вальекано
|21
|23
|18
|Сельта
|21
|21
|19
|Вильярреал
|21
|18
|20
|Уэска
|21
|12
Серия А 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ювентус
|21
|59
|2
|Наполи
|21
|48
|3
|Интер
|21
|40
|4
|Милан
|21
|35
|5
|Рома
|21
|34
|6
|Сампдория
|21
|33
|7
|Аталанта
|21
|32
|8
|Лацио
|21
|32
|9
|Фиорентина
|21
|30
|10
|Торино
|21
|30
|11
|Сассуоло
|21
|29
|12
|Парма
|21
|28
|13
|Дженоа
|21
|23
|14
|Кальяри
|21
|21
|14
|СПАЛ
|21
|21
|16
|Удинезе
|21
|18
|17
|Эмполи
|21
|17
|18
|Болонья
|21
|14
|19
|Фрозиноне
|21
|13
|20
|Кьево
|21
|8(-3)
Бундеслига 1 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Боруссия Д
|19
|48
|2
|Бавария
|19
|42
|3
|Боруссия М
|19
|39
|4
|РБ Лейпциг
|19
|34
|5
|Айнтрахт Ф
|19
|31
|6
|Хоффенхайм
|19
|28
|7
|Герта
|19
|28
|8
|Вольфсбург
|19
|28
|9
|Байер
|19
|27
|10
|Майнц
|19
|27
|11
|Вердер
|19
|26
|12
|Шальке 04
|19
|22
|13
|Фрайбург
|19
|21
|14
|Фортуна
|19
|21
|15
|Аугсбург
|19
|15
|16
|Штутгарт
|19
|14
|17
|Ганновер 96
|19
|11
|18
|Нюрнберг
|19
|11
Эредивизи 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|ПСВ Эйдховен
|19
|52
|2
|Аякс
|19
|47
|3
|Фейеноорд
|19
|39
|4
|АЗ Алкмаар
|19
|29
|5
|Витесс
|19
|29
|6
|Утрехт
|19
|28
|7
|ВВВ-Венло
|19
|26
|8
|Хераклес
|19
|26
|9
|Виллем II
|19
|25
|10
|Фортуна С
|19
|23
|11
|Херенвен
|19
|22
|12
|Зволле
|19
|21
|13
|Ден Хааг
|19
|21
|14
|Эммен
|19
|21
|15
|Эксельсиор
|19
|19
|16
|Гронинген
|19
|18
|17
|НАК Бреда
|19
|16
|18
|Де Графсхап
|19
|15
ФНЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Тамбов
|24
|47
|2
|Томь
|24
|46
|3
|Авангард
|24
|42
|4
|Чертаново
|24
|38
|5
|Нижний Новгород
|24
|38
|6
|Сочи
|24
|38
|7
|Шинник
|24
|37
|8
|Краснодар-2
|24
|36
|9
|Спартак-2
|24
|35
|10
|Луч
|24
|35
|11
|Мордовия
|24
|34
|12
|СКА-Хабаровск
|24
|33
|13
|Химки
|24
|31
|14
|Факел
|24
|29
|15
|Ротор
|24
|28
|16
|Балтика
|24
|25
|17
|Армавир
|24
|25
|18
|Тюмень
|24
|24
|19
|Сибирь
|24
|20
|20
|Зенит-2
|24
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«Рубин» отправлял Азмуна на Кубок Азии с надеждами на голы и выгодные предложения. «Ростов» на Шомуродова таковых не возлагал, но оба делят второе место в списке бомбардиров. Что ещё интересного творилось по ходу азиатского турнира с неожиданным для всех, кроме Хави, победителем – в материале Rusfootball.info.
Азмун много забивал, но не оправдал надежд "Рубина". Фото: Goal.com
У РПЛ на турнире был и ещё один представитель: Валерий Кичин родился и вырос в Киргизии, а в Россию перебрался только к 20 годам – левого защитника приметили в «Волге». Кичин чуть ли не единственный игрок, который не потерял место в основе «Енисея» после выхода команды в премьер-лигу и освоил позицию центрального защитника.
На Кубке Азии Кичин был лидером сборной Кыргызстана, которая под руководством российского тренера Александра Крестинина вышла в плей-офф на первом в своей истории Кубке Азии. Причём в 1/8 финала киргизы затащили в овертайм команду хозяев, будущих полуфиналистов – команду ОАЭ. Проиграли 2:3 из-за пенальти на 103-й минуте, но в Бишкеке футболистов встречали как героев.
Фиаско главной звезды турнира
«Тоттенхэм» оказался в сложнейшей ситуации: Харри Кейн и Деле Алли выбыли из строя, а Сон Хён Мин укатил на Кубок Азии. Однако звезде, откосившей от службы в армии благодаря победе на азиатских играх, были сделаны послабления: Сон приехал лишь к третьему матчу. Так получилось, что и уехал он раньше запланированного: в четвертьфинале корейцы сенсационно влетели Катару 0:1, и Сон отправился в Лондон.
Наши жгут
Нападающие «Рубина» и «Ростова» ехали на турнир в совершенно разных статусах, но оба забили по 4 мяча. Впрочем, расценивать успехи Сердара Азмуна и Элдора Шомуродова не получится. Узбекистан снова не добился ничего серьёзного, проиграв в 1/8 финала по пенальти (0:0 в игровое время) предыдущим победителям турнира австралийцам. Но для 23-летнего Шомуродова это был первый крупный турнир, на котором он оформил дубль в ворота Туркменистана и шикарно открыл счёт в матче с будущими финалистами японцами. Эх, не Азмуна надо азиатским Месси называть…
С Азмуна и иранской же сборной спрос совсем другой: Сердар мегапопулярен на родине, от команды ждали только победы, а от самого Азмуна голов ждал ещё и «Рубин», которому жизненно необходимо подороже продать форварда. Но европейское трансферное окно закрылось, «Зенит» может дозаявлять футболистов в Лигу Европы до полночи 1 февраля, а Сердар по-прежнему игрок «Рубина».
4 мяча и голевая передача в 6 матчах – неплохой результат, но так уж вышло, что Ирану вплоть до Японии попадались не очень серьёзные соперники. Главное достижение Сердара – гол+пас в матче с Китаем, остальные оппоненты вряд ли могут быть хоть сколько-то показательны. Японии же Иран не забил.
Играть? Нет, спорить!
Сердар, кстати, имел хороший момент при счёте 0:0, но первой забила Япония. Только посмотрите, как! Минамино падает, судья не даёт свистка, но сразу пять (!) иранских игроков устремляются доказывать арбитру свою невиновность. В это время японец встаёт, добирается до мяча и делает голевую передачу на партнёра. Далее Япония доводит дело до разгрома.
В Катар верил только Хави
Но в финале японцы ничего не смогли поделать с неистовыми хозяевами ЧМ-2022 и Кубка Матч Премьер (1:3).
Мы уже рассказывали о предсказаниях испанца, которому стоит попробовать раскрутить группу ВК с продажей верняков/договорняков: великий угадал исходы 7 из 8 матчей 1/8 финала, 3 из 4 четвертьфиналов и верно предсказал финалистов. Причём Катар, где сейчас доигрывает Хави, стал абсолютной сенсацией турнира. Именно этой сборной Эрнандес предсказал итоговую победу – а я вам говорил, чтобы перед финалом несли деньги в букмекерские конторы.
В красных прямоугольниках - все две ошибки Хави в прогнозах на 15 матчей
В полуфинале хозяева ЧМ-2022 и Кубка Матч Премьер ещё и унизили хозяев Кубка Азии, которые не пустили в ОАЭ катарских болельщиков из-за санкций в адрес их государства. В итоге команду на трибунах поддерживала лишь одна корейская певица и актриса, а при счёте 0:2 в катарских футболистов полетела обувь – проигрывать в Эмиратах не умеют. А вот в Катаре научились выигрывать. 4:0 в пользу Катара, хотя судьи тянули ОАЭ как могли, в том числе и в матче с Киргизией.
This is not a foul. Not at this Asian Cup. At least not when the hosts are trailing by two goals and you can't risk allowing them to concede more. pic.twitter.com/MigF6V8meG— Artur Petrosyan (@arturpetrosyan) January 30, 2019
Но атаку Катара всё равно было не остановить. У Альмоэза Али 9 голов в 7 матчах, у Акрама Афифа – аж 10 голевых передач. Оба выступают в прогрессирующей катарской лиге. Но с такой игрой это ненадолго. Вы только посмотрите, что себе позволяет этот Али! Открыть счёт в финале ударом через себя после чеканки…
Такими темпами Катар скорее выступил на домашнем Мундиале как Россия, чем как ЮАР.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
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