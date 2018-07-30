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Спустя 8 лет Бухаров снова сыграл за «Рубин». А до этого рассказал о том, как загубил карьеру
Александр Бухаров уехал из Казани и покинул команду Курбана Бердыева 8 лет назад, а теперь согласился на контракт без зарплаты, лишь с бонусами за выход на поле, чтобы вернуться в «Рубин» к любимому тренеру. Что творилось с Бухаровым эти 8 лет – рассказывает сам футболист.
Перед тем, как снова сыграть за «Рубин», Александр появился на страницах «Бизнес Онлайн» даже не с интервью, а со статьёй-монологом, в которой рассказал об ошибках молодости, петербургской депрессии и возвращении в футбол.
Казанская идиллия
В глубине души я не хотел никуда уходить. Дома было всё так хорошо. Наверное, те слезы после матча со «Спартаком» – это то самое внутреннее нежелание покидать родной дом. Питер хоть и манил, но был далеким и холодным, а Казань – такой близкой и уютной.
Ушёл в «Зенит» из-за сборной
Было жутко приятно знать, что меня хотят видеть в таком клубе. Понимал, что путь в сборную России из «Зенита» самый короткий. Продлевая контракт в марте 2010-го, в «Рубине» не скрывали, что это для поднятия цены. В «Рубине» также говорили, что переезд в Петербург будет для меня шагом в развитии.
У меня всегда была мечта играть за сборную России. Я потому и в «Зенит» уходил. По деньгам контракт с Питером ничем не отличался от казанского.
Играя за «Ростов», я уже особо и не надеялся на звонок из РФС. В прошлом году Курбан Бекиевич поздравил меня с днём рождения и пожелал мне вызова в сборную. Я лишь ухмыльнулся. А на следующий день объявили, что меня пригласили в сборную на игры с Кот-д'Ивуаром и Бельгией. Первый гол за свою страну я забил в 32 года, когда уже и мечтать об этом перестал. Жаль, что сейчас чемпионат мира прошел мимо...
Давление болельщиков
Сложнее всего было выдерживать давление трибун. Почему-то меня так и не приняли в Петербурге. Я выходил на поле, и трибуны гудели, даже когда я забивал и весь отдавался игре. В «Зените» сложно выступать, если ты не местный. Сашу Кержакова поддерживали в самые сложные моменты, а мне доставалось и когда было хорошо.
Трибуны стали давить ещё больше, фанаты кричали «Эй, Бухаров, как там на лавке?». Плохо на лавке, как ещё-то? Почему-то люди думали, что мне приятно было просто так сидеть без дела. Когда фанаты зарядили «Пусть Бухаров нам купит абоны», спросил у Кости Зырянова: «А сколько там народу? Давай я им куплю, пусть только они замолчат».
С футболом всё
Наверное, всё пошло наперекосяк, когда я слёг с бронхитом. «Зенит» купил Халка, и он с самых первых тренировок показал свой класс. В хорошей форме был и Кержаков, а я лечился. Промучился почти месяц, а когда поправился, зацепиться за состав уже было невозможно.
Самое сложное было не играть. Ты тренируешься, выполняешь все требования, стараешься, а шанса не получаешь, вся твоя работа начинается казаться бессмысленной. Ты прекращаешь что-то требовать от самого себя. Я исправно ходил на все занятия, но делал все упражнения спустя рукава, уже особо не напрягался.
После тренировок шел домой и сидел там один. Я и раньше увлекался покером, но грань всё равно не переходил. В Питере контролировать себя уже не получалось. Мне было так плохо, что я тратил деньги направо и налево, давал в долг всем подряд и даже не спрашивал, когда вернут. Многие должны до сих пор. Депрессия съедала изнутри, я не знал, что делать. В 2007-м у меня была травма колена, в тот момент я тоже долго мучился и переживал, но тогда у меня была цель – хотелось вернуться на поле и начать скорее играть, я понимал, что скоро всё закончится. А тут цели не было и казалось, что этот ад будет длиться вечно.
Петербургская тюрьма
Мысль о возвращении в Казань в какой-то момент стала для меня навязчивой. Меня были готовы выкупить за 8 млн евро. Но «Зенит» требовал всё и сразу, а «Рубин» мог только предоставить гарантийные обязательства и выплачивать сумму частями. Думаю, в Питере знали, что выполнить их просьбу невозможно. Меня почему-то не хотели отпускать.
Позже Спаллетти говорил мне, что готов отдать меня в «Рубина» только за 12 миллионов евро наличными. Он вообще недолюбливал Бердыева, наверное, потому что часто ему проигрывал. Меня не особо волновало, что будет дальше, я ждал только одного – окончания контракта с «Зенитом». Думал, что сразу настанет облегчение.
Тяжёлый форвард
Летом 2013-го Курбан Бекиевич консультировал «Анжи» по просьбе Гаджи Гаджиева. Первый разговор был о моём весе. «Саша, ты каким стал, сколько ты весишь?» – спросил Бердыев. Я опустил глаза, мне было стыдно называть цифру. Тогда весы показывали почти 100 килограммов.
Мамины манты – моя слабость, и сам я их неплохо готовлю. Личный рекорд поедания мантов – 50 штук за день.
Во второй раз Бердыев говорил со мной о весе уже в «Ростове», куда я перешёл после «Зенита». Бердыева я подвёл. Приехал на первый сбор с той же самой соткой. Две недели тренировался отдельно от остальных. Через какое-то время вышел на 93 килограмма и сейчас стараюсь держать 90. Диета довольно простая: с утра только омлет и кофе, на обед – отварная курица и руккола, на ужин – рыба на пару с овощами. Я стал снова требовать от самого себя максимума, начал ставить задачи. Так я смог вернуться в футбол.
Главные люди
Дела в «Анжи» не наладились, мы влетали всем подряд, шли на последнем месте. Если бы в конце 2014 года сказали, что я через пару лет забью гол в ворота «Манчестер Юнайтед», я бы принял это за издевку. Бердыев в «Ростове» вернул мне веру в себя, он вернул мне футбол.
Каким же я был глупым, когда не слушал Бердыева. Курбан Бекиевич мне говорил: «Саша, не думай ты о деньгах, думай о футболе, и всё будет». А я в ответ требовал: «Дайте мне новый контракт, дайте мне деньги, почему у меня такая маленькая зарплата?» Сейчас, когда вижу новости или слышу, как молодые игроки рвутся за деньгами, думают о суммах в контракте и забывают о самом главном – футболе, говорю: «Какие же вы ребята, наивные глупцы». Жаль, что я всё это понял только к 30 годам.
Всё, что у меня есть – это заслуга моей мамы. Моя мама – великий человек. Если бы не она, то сейчас у меня ничего бы не осталось.
Возвращение
Я мог остаться в «Ростове», футболисты хорошо защищены контрактами и нормами УЕФА. Мог спокойно получать зарплату и ждать выздоровления, но это было бы неправильно, такой путь я уже проходил. Я сам попросил «Ростов» расторгнуть со мной контракт и отпустить восстанавливаться в Казань. Здесь мой дом, здесь мой тренер, у которого я показывал свой лучший футбол.
За что благодарит Петербург
А Петербургу я всё-таки благодарен – за невесту. Когда судьба что-то забирает, она всегда даёт что-то взамен.
Вчера Александр впервые за 8 лет сыграл за «Рубин»: 33-летний форвард вышел на замену в победном матче с «Краснодаром» (2:1)
- Меня тепло встретил стадион. Прекрасная атмосфера, великолепный стадион. Думаю, что наши болельщики сегодня заслужили победу. Тренер предоставил мне шанс зацепиться за мяч впереди, сохранить результат для команды. В принципе, всё получилось. Моменты вроде есть, надо просто забить. Пока Азмун справляется. Потом и мы поможем. После сборов на первый план выходят бойцовские качества команды. Мало игры, много борьбы. Мы очень рады, что проявили характер и выиграли, - приводит вчерашнее интервью Бухарова сайт ФК «Рубин».
Фото: ФК "Рубин", РИА Новости/Алексей Куденко, REUTERS
Перед тем, как снова сыграть за «Рубин», Александр появился на страницах «Бизнес Онлайн» даже не с интервью, а со статьёй-монологом, в которой рассказал об ошибках молодости, петербургской депрессии и возвращении в футбол.
Казанская идиллия
В глубине души я не хотел никуда уходить. Дома было всё так хорошо. Наверное, те слезы после матча со «Спартаком» – это то самое внутреннее нежелание покидать родной дом. Питер хоть и манил, но был далеким и холодным, а Казань – такой близкой и уютной.
Ушёл в «Зенит» из-за сборной
Было жутко приятно знать, что меня хотят видеть в таком клубе. Понимал, что путь в сборную России из «Зенита» самый короткий. Продлевая контракт в марте 2010-го, в «Рубине» не скрывали, что это для поднятия цены. В «Рубине» также говорили, что переезд в Петербург будет для меня шагом в развитии.
У меня всегда была мечта играть за сборную России. Я потому и в «Зенит» уходил. По деньгам контракт с Питером ничем не отличался от казанского.
Играя за «Ростов», я уже особо и не надеялся на звонок из РФС. В прошлом году Курбан Бекиевич поздравил меня с днём рождения и пожелал мне вызова в сборную. Я лишь ухмыльнулся. А на следующий день объявили, что меня пригласили в сборную на игры с Кот-д'Ивуаром и Бельгией. Первый гол за свою страну я забил в 32 года, когда уже и мечтать об этом перестал. Жаль, что сейчас чемпионат мира прошел мимо...
Давление болельщиков
Сложнее всего было выдерживать давление трибун. Почему-то меня так и не приняли в Петербурге. Я выходил на поле, и трибуны гудели, даже когда я забивал и весь отдавался игре. В «Зените» сложно выступать, если ты не местный. Сашу Кержакова поддерживали в самые сложные моменты, а мне доставалось и когда было хорошо.
Трибуны стали давить ещё больше, фанаты кричали «Эй, Бухаров, как там на лавке?». Плохо на лавке, как ещё-то? Почему-то люди думали, что мне приятно было просто так сидеть без дела. Когда фанаты зарядили «Пусть Бухаров нам купит абоны», спросил у Кости Зырянова: «А сколько там народу? Давай я им куплю, пусть только они замолчат».
С футболом всё
Наверное, всё пошло наперекосяк, когда я слёг с бронхитом. «Зенит» купил Халка, и он с самых первых тренировок показал свой класс. В хорошей форме был и Кержаков, а я лечился. Промучился почти месяц, а когда поправился, зацепиться за состав уже было невозможно.
Самое сложное было не играть. Ты тренируешься, выполняешь все требования, стараешься, а шанса не получаешь, вся твоя работа начинается казаться бессмысленной. Ты прекращаешь что-то требовать от самого себя. Я исправно ходил на все занятия, но делал все упражнения спустя рукава, уже особо не напрягался.
После тренировок шел домой и сидел там один. Я и раньше увлекался покером, но грань всё равно не переходил. В Питере контролировать себя уже не получалось. Мне было так плохо, что я тратил деньги направо и налево, давал в долг всем подряд и даже не спрашивал, когда вернут. Многие должны до сих пор. Депрессия съедала изнутри, я не знал, что делать. В 2007-м у меня была травма колена, в тот момент я тоже долго мучился и переживал, но тогда у меня была цель – хотелось вернуться на поле и начать скорее играть, я понимал, что скоро всё закончится. А тут цели не было и казалось, что этот ад будет длиться вечно.
Петербургская тюрьма
Мысль о возвращении в Казань в какой-то момент стала для меня навязчивой. Меня были готовы выкупить за 8 млн евро. Но «Зенит» требовал всё и сразу, а «Рубин» мог только предоставить гарантийные обязательства и выплачивать сумму частями. Думаю, в Питере знали, что выполнить их просьбу невозможно. Меня почему-то не хотели отпускать.
Позже Спаллетти говорил мне, что готов отдать меня в «Рубина» только за 12 миллионов евро наличными. Он вообще недолюбливал Бердыева, наверное, потому что часто ему проигрывал. Меня не особо волновало, что будет дальше, я ждал только одного – окончания контракта с «Зенитом». Думал, что сразу настанет облегчение.
Тяжёлый форвард
Летом 2013-го Курбан Бекиевич консультировал «Анжи» по просьбе Гаджи Гаджиева. Первый разговор был о моём весе. «Саша, ты каким стал, сколько ты весишь?» – спросил Бердыев. Я опустил глаза, мне было стыдно называть цифру. Тогда весы показывали почти 100 килограммов.
Мамины манты – моя слабость, и сам я их неплохо готовлю. Личный рекорд поедания мантов – 50 штук за день.
Во второй раз Бердыев говорил со мной о весе уже в «Ростове», куда я перешёл после «Зенита». Бердыева я подвёл. Приехал на первый сбор с той же самой соткой. Две недели тренировался отдельно от остальных. Через какое-то время вышел на 93 килограмма и сейчас стараюсь держать 90. Диета довольно простая: с утра только омлет и кофе, на обед – отварная курица и руккола, на ужин – рыба на пару с овощами. Я стал снова требовать от самого себя максимума, начал ставить задачи. Так я смог вернуться в футбол.
Главные люди
Дела в «Анжи» не наладились, мы влетали всем подряд, шли на последнем месте. Если бы в конце 2014 года сказали, что я через пару лет забью гол в ворота «Манчестер Юнайтед», я бы принял это за издевку. Бердыев в «Ростове» вернул мне веру в себя, он вернул мне футбол.
Каким же я был глупым, когда не слушал Бердыева. Курбан Бекиевич мне говорил: «Саша, не думай ты о деньгах, думай о футболе, и всё будет». А я в ответ требовал: «Дайте мне новый контракт, дайте мне деньги, почему у меня такая маленькая зарплата?» Сейчас, когда вижу новости или слышу, как молодые игроки рвутся за деньгами, думают о суммах в контракте и забывают о самом главном – футболе, говорю: «Какие же вы ребята, наивные глупцы». Жаль, что я всё это понял только к 30 годам.
Всё, что у меня есть – это заслуга моей мамы. Моя мама – великий человек. Если бы не она, то сейчас у меня ничего бы не осталось.
Возвращение
Я мог остаться в «Ростове», футболисты хорошо защищены контрактами и нормами УЕФА. Мог спокойно получать зарплату и ждать выздоровления, но это было бы неправильно, такой путь я уже проходил. Я сам попросил «Ростов» расторгнуть со мной контракт и отпустить восстанавливаться в Казань. Здесь мой дом, здесь мой тренер, у которого я показывал свой лучший футбол.
За что благодарит Петербург
А Петербургу я всё-таки благодарен – за невесту. Когда судьба что-то забирает, она всегда даёт что-то взамен.
Вчера Александр впервые за 8 лет сыграл за «Рубин»: 33-летний форвард вышел на замену в победном матче с «Краснодаром» (2:1)
- Меня тепло встретил стадион. Прекрасная атмосфера, великолепный стадион. Думаю, что наши болельщики сегодня заслужили победу. Тренер предоставил мне шанс зацепиться за мяч впереди, сохранить результат для команды. В принципе, всё получилось. Моменты вроде есть, надо просто забить. Пока Азмун справляется. Потом и мы поможем. После сборов на первый план выходят бойцовские качества команды. Мало игры, много борьбы. Мы очень рады, что проявили характер и выиграли, - приводит вчерашнее интервью Бухарова сайт ФК «Рубин».
Фото: ФК "Рубин", РИА Новости/Алексей Куденко, REUTERS
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