Василий Уткин: жеребьевка благосклонна к "Зениту" примерно с тех пор, как "Газпром" стал спонсором ЛЧ

Известный блогер и журналист Василий Уткин в эфире "Эхо Спорт" ответил на вопрос о перспективах "Зенита" в Лиге чемпионов."Перспективы "Зенита" в Лиге чемпионов зависят от жеребьевки. Ни одна из российских команд не может играть в Лиге чемпионов с позиции силы. "Зенит" как чемпион России будет маткой группы. Но "Локомотив" тоже попал в матки группы, а в качестве соперника у него была девятая по рейтингу команда — "Порту". Поэтому все зависит от жеребьевки. Как правило, к "Зениту" она благосклонна. И примерно с тех пор, как "Газпром" является одним из титульных спонсоров Лиги чемпионов. Так совпало. Это чистое совпадение", — сказал Уткин.