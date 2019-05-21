Василий Уткин: жеребьевка благосклонна к "Зениту" примерно с тех пор, как "Газпром" стал спонсором ЛЧ

Известный блогер и журналист Василий Уткин в эфире "Эхо Спорт" ответил на вопрос о перспективах "Зенита" в Лиге чемпионов.

"Перспективы "Зенита" в Лиге чемпионов зависят от жеребьевки. Ни одна из российских команд не может играть в Лиге чемпионов с позиции силы. "Зенит" как чемпион России будет маткой группы. Но "Локомотив" тоже попал в матки группы, а в качестве соперника у него была девятая по рейтингу команда — "Порту". Поэтому все зависит от жеребьевки. Как правило, к "Зениту" она благосклонна. И примерно с тех пор, как "Газпром" является одним из титульных спонсоров Лиги чемпионов. Так совпало. Это чистое совпадение", — сказал Уткин.

Sport24
Теги: Уткин Зенит
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