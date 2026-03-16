Экс-арбитр РПЛ Федотов оценил судейство Карасева в матче "Зенит" - "Спартак"

"Хорошая работа Карасева. Все спокойно, игра для него получилась рабочей, несложной.
Но надо отдать должное — тренеры вели себя хорошо, игроки тоже со временем стихли", - цитирует Федотова "Чемпионат".
Центральный матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги между "Зенитом" и "Спартаком" прошел в минувшие выходные в Санкт-Петербурге. Игра на стадионе "Газпром Арена" закончилась победой хозяев поля со счетом 2:0. Оба мяча были забиты с пенальти. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым.