Экс-арбитр РПЛ Федотов оценил судейство Карасева в матче "Зенит" - "Спартак"

Бывший судья Игорь Федотов высказался о работе Сергея Карасева в 21-м туре РПЛ.
"Хорошая работа Карасева. Все спокойно, игра для него получилась рабочей, несложной.

Но надо отдать должное — тренеры вели себя хорошо, игроки тоже со временем стихли", - цитирует Федотова "Чемпионат".

Центральный матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги между "Зенитом" и "Спартаком" прошел в минувшие выходные в Санкт-Петербурге. Игра на стадионе "Газпром Арена" закончилась победой хозяев поля со счетом 2:0. Оба мяча были забиты с пенальти. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым.


