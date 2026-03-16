Булыкин высказался о предстоящем матче "Краснодара" и ЦСКА

Экс-игрок сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от второго полуфинала Пути РПЛ Кубка России между "Краснодаром" и ЦСКА.
"Понятно, что "Краснодар" сейчас фаворит в кубковом матче с ЦСКА. А "армейцы", если хорошо сыграют, могут исправить всю ситуацию, почувствовать уверенность", - сказал Булыкин "Чемпионату".

Ответный матч Пути РПЛ Кубка России между "Краснодаром" и ЦСКА состоится 17 марта в 19:30 по московскому времени. Первая встреча закончилась победой красно-синих со счетом 3:1. Матч обслужит судейская бригада Инала Танашева.

