Агент Кармо прокомментировал инцидент с Талалаевым

Антонио Менезес, агент полузащитника ЦСКА Энрике Кармо, высказался о ситуации с тренером "Балтики" Андреем Талалаевым.
Фото: РПЛ
Менезес также сообщил, что с игроком проведут беседу, чтобы впредь он был внимательнее в подобных ситуациях.

"Действительно, Энрике не должен был так поступать. Мы не согласны с тем, что произошло. Правильно было бы дать арбитру возможность принять решение в пределах поля, наказать тренера, если это было необходимо, сделать ему замечание или показать карточку", - сказал агент.

В минувшую субботу, 14 марта, в Калининграде состоялся матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги между местной "Балтикой" и московским ЦСКА, завершившийся победой хозяев поля со счетом 1:0. В дополнительное время главный тренер калининградцев Андрей Талалаев выбил мяч, вышедший за пределы поля, на трибуны. Полузащитник соперников Энрике Кармо толкнул тренера, что вызвало массовую потасовку между представителями команд.

Источник: "СЭ"

