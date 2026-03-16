Агент Кармо прокомментировал инцидент с Талалаевым

"Действительно, Энрике не должен был так поступать. Мы не согласны с тем, что произошло. Правильно было бы дать арбитру возможность принять решение в пределах поля, наказать тренера, если это было необходимо, сделать ему замечание или показать карточку", - сказал агент.
В минувшую субботу, 14 марта, в Калининграде состоялся матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги между местной "Балтикой" и московским ЦСКА, завершившийся победой хозяев поля со счетом 1:0. В дополнительное время главный тренер калининградцев Андрей Талалаев выбил мяч, вышедший за пределы поля, на трибуны. Полузащитник соперников Энрике Кармо толкнул тренера, что вызвало массовую потасовку между представителями команд.
