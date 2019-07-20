Николай Рассказов провалил второй матч подряд. Оценки "Ростов"-"Спартак"

"РОСТОВ"

"СПАРТАК"

Фланговые защитники "Спартака" против "Ростова" сыграли беспомощно. И даже мощные Джикия с Жиго не помогли удержать победный счет.Голкипер "Ростова" имел работу только в течение 70 минут, а потом "Спартак" выдохся и ослабил давление на ворота хозяев. Ни разу серьезно не ошибся, со спартаковскими ударами в створ справлялся уверенно. Пенальти Адриано не угадал, а гол Джикии - точно не вина Песьякова.Пока непросто "Ростову" дается переход на игру с 4 защитниками. И если с "Оренбургом" все прошло более-менее гладко, то "Спартак" вскрыл серьезные проблемы на флангах обороны ростовчан. Козлов практически отказался от подключений в атаку, Чернов привез пенальти (правда, такой, что по поводу судейства в пользу "Спартака" снова возникнут претензии). Повезло, что красно-белые не готовы на 100% физически. Пока у вингеров Олега Кононова были силы, Козлов с Черновым с ними почти не справлялись.Несмотря на весь свой опыт, Сигурдссон больше нервничал во встрече с красно-белыми, чем Чистяков. Последний классно боролся, выскакивая из-за спины и играя на опережение против Луиса Адриано. Поэтому и отборов Чистяков набрал больше, чем исландский партнер. Причина этому - банальная смелость, которая почему-то покинула викинга в самый неподходящий момент.Норвежец провел восхитительный матч. Когда "Спартак" подходил к штрафной "Ростова", Норманн превращался в непробиваемый щит, притягивая на себя мячи после ударов Зобнина и Фернандо. Впереди Норманн выделялся своими точными пасами. И пусть в общем процент успешности его передач не так высок, как был против "Оренбурга", в финальной трети у Норманна долетало почти все. Чего не скажешь о Попове. Судя по цифрам, болгарина нельзя сильно ругать. Но на деле Попов растворился на поле. А все его обостряющие передачи легко прерывались экс-партнерами.А поначалу игра у Еременко совсем никак не клеилась. Рубиконом стал удар после стандарта, когда "Спартак" спасла только чудесная реакция Максименко. С того времени Еременко ожил, стал творить свои классные передачи, одна из которых на Зуева стала голевой. Байрамян с Ионовым постоянно менялись флангами. Но если первый свой единственный момент четко реализовал, то второй - загубил все предоставленные ему шансы. Бегал Ионов много, но его КПД недостаточно высок.Стал идеологом второй голевой атаки. Вовремя поборолся с Айртоном, выцарапал мяч, протащил, отдал Еременко, а дальше известно. В остальном, нападающий "Ростов" показал блеклый футбол. Ожидалось от него нечто большее.Зуев много суетился после выхода на замену. Но, в отличие от Ионова, показал, как надо замыкать дальние штанги. От Саплинова Карпин требовал навязать борьбу на втором этаже в штрафной Максименко, чего сделать не удалось. Гацкан получил такие необходимые прощальные минуты. Крутой был капитан у "Ростова".Неплохой перфоманс от молодого голкипера "Спартака". И хоть красно-белые пропустили 2 гола, без Максименко в сетку залетело бы гораздо больше. Сэйв после удара Еременко с рикошетом - это что-то в стиле Гилерме. Своим спасением Максименко показал, что не так уж и нужен "Спартаку" российский бразилец.Самая харизматичная пара центральных защитников в РПЛ. Жиго, как настоящий гладиатор, идет во все единоборства, вырывая мячи с ногами соперников. Чуть было не забил второй мяч в сезоне, когда неожиданно подключился и пробил в штангу. Этот эпизод мог стать роковым для ростовчан, а превратился в точку бифуркации, когда в штрафной "Спартака" начался неуправляемый хаос. Именно после подключения Жиго "Ростов" забил первый гол. Джикия был не так хорош в борьбе, но своим голевым ударом чуть не порвал сетку ростовских ворот.Андрею здоровья. Похоже, у него снова проблемы с злосчастным левым коленом. Его сменщик Николай Рассказов не вынес никаких уроков из игры против "Сочи". "Спокуха" вновь сыграл чудовищно в защите и бессмысленно в атаке. С учетом травмы Ещенко и нервозности Рассказова, тренерскому штабу "Спартака" надо выходить на трансферный рынок. "Поддержал" порыв партнера и Айртон, который был не похож сам на себя. Задержался в атаке и поздно прибежал назад, когда забивался первый мяч в ворота Максименко. Из-за того, что бразилец промедлил с выносом, случился второй гол "Ростова". Напомнил Дмитрия Комбарова, которого болельщики только-только начали забывать.По стартовому списку "Спартака" можно было сделать вывод, что Фернандо займет место Жано под нападающими, где его обычно видит Олег Кононов. На практике вышло иначе. Бразилец был нижней частью треугольника "Спартака" в середине поля. Неожиданно замедлял многие атаки, хотя созидательная игра вновь строилась исключительно через него. Гулиев и Зобнин составляли первую линию оборону, выдергиваясь для прессинга на чужую половину поля (пока были силы). Зобнин, как настоящий box-to-box, часто оказывался в центре чужой штрафной, не стеснялся бить по воротам Песьякова. Гулиев, будучи на юге России, перегорел и напоминал безыдейного бегунка, который при встрече с мячом не знал, что с ним делать дальше.Зелимхана признали лучшим игроком матча, чему эмоционально возмущался комментатор матча Александр Шмурнов. Хотя после первого тайма другой кандидатуры не было. Бакаев заводил большинство атак красно-белых, тираня защитников "Ростова". Никто из обороны не знал, что в следующий момент выкинет 10-ка "Спартака". Во втором тайме резко сдулся. Адриано четко реализовал одиннадцатиметровый, а в остальном был далек от своей лучшей формы. Много боролся, но далеко не все выигрывал. Даже Понсе в подыгрыше выглядел интереснее. Аргентинец с крепкими ногами вступал в единоборства где-то на тонкой грани провокации. Но пока не в состоянии играть все 90 минут.Бесполезный выход Мелкадзе на замену. Выскочил с пеленой на глазах, налетел на горчичник и моментально сбавил в агрессии. Уже превратился в полноценного мема среди спартаковских болельщиков.