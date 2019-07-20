Николай Рассказов провалил второй матч подряд. Оценки "Ростов"-"Спартак"

"РОСТОВ"
Сергей Песьяков - 3,0. Голкипер "Ростова" имел работу только в течение 70 минут, а потом "Спартак" выдохся и ослабил давление на ворота хозяев. Ни разу серьезно не ошибся, со спартаковскими ударами в створ справлялся уверенно. Пенальти Адриано не угадал, а гол Джикии - точно не вина Песьякова.
Евгений Чернов - 3,0. Алексей Козлов - 2,5. Пока непросто "Ростову" дается переход на игру с 4 защитниками. И если с "Оренбургом" все прошло более-менее гладко, то "Спартак" вскрыл серьезные проблемы на флангах обороны ростовчан. Козлов практически отказался от подключений в атаку, Чернов привез пенальти (правда, такой, что по поводу судейства в пользу "Спартака" снова возникнут претензии). Повезло, что красно-белые не готовы на 100% физически. Пока у вингеров Олега Кононова были силы, Козлов с Черновым с ними почти не справлялись.
Рагнар Сигурдссон - 3,0. Дмитрий Чистяков - 3,5. Несмотря на весь свой опыт, Сигурдссон больше нервничал во встрече с красно-белыми, чем Чистяков. Последний классно боролся, выскакивая из-за спины и играя на опережение против Луиса Адриано. Поэтому и отборов Чистяков набрал больше, чем исландский партнер. Причина этому - банальная смелость, которая почему-то покинула викинга в самый неподходящий момент.
Матиас Норманн - 4,0. Ивелин Попов - 2,5. Норвежец провел восхитительный матч. Когда "Спартак" подходил к штрафной "Ростова", Норманн превращался в непробиваемый щит, притягивая на себя мячи после ударов Зобнина и Фернандо. Впереди Норманн выделялся своими точными пасами. И пусть в общем процент успешности его передач не так высок, как был против "Оренбурга", в финальной трети у Норманна долетало почти все. Чего не скажешь о Попове. Судя по цифрам, болгарина нельзя сильно ругать. Но на деле Попов растворился на поле. А все его обостряющие передачи легко прерывались экс-партнерами.
Роман Ерёменко - 4,0. Хорен Байрамян - 3,5. Алексей Ионов - 3,0. А поначалу игра у Еременко совсем никак не клеилась. Рубиконом стал удар после стандарта, когда "Спартак" спасла только чудесная реакция Максименко. С того времени Еременко ожил, стал творить свои классные передачи, одна из которых на Зуева стала голевой. Байрамян с Ионовым постоянно менялись флангами. Но если первый свой единственный момент четко реализовал, то второй - загубил все предоставленные ему шансы. Бегал Ионов много, но его КПД недостаточно высок.
Элдор Шомуродов - 3,5. Стал идеологом второй голевой атаки. Вовремя поборолся с Айртоном, выцарапал мяч, протащил, отдал Еременко, а дальше известно. В остальном, нападающий "Ростов" показал блеклый футбол. Ожидалось от него нечто большее.
Александр Зуев - 3,5. Александр Саплинов - б/о. Александр Гацкан - б/о. Зуев много суетился после выхода на замену. Но, в отличие от Ионова, показал, как надо замыкать дальние штанги. От Саплинова Карпин требовал навязать борьбу на втором этаже в штрафной Максименко, чего сделать не удалось. Гацкан получил такие необходимые прощальные минуты. Крутой был капитан у "Ростова".
"СПАРТАК"
Александр Максименко - 4,0. Неплохой перфоманс от молодого голкипера "Спартака". И хоть красно-белые пропустили 2 гола, без Максименко в сетку залетело бы гораздо больше. Сэйв после удара Еременко с рикошетом - это что-то в стиле Гилерме. Своим спасением Максименко показал, что не так уж и нужен "Спартаку" российский бразилец.
Георгий Джикия - 4,0. Самуэль Жиго - 4,0. Самая харизматичная пара центральных защитников в РПЛ. Жиго, как настоящий гладиатор, идет во все единоборства, вырывая мячи с ногами соперников. Чуть было не забил второй мяч в сезоне, когда неожиданно подключился и пробил в штангу. Этот эпизод мог стать роковым для ростовчан, а превратился в точку бифуркации, когда в штрафной "Спартака" начался неуправляемый хаос. Именно после подключения Жиго "Ростов" забил первый гол. Джикия был не так хорош в борьбе, но своим голевым ударом чуть не порвал сетку ростовских ворот.
Андрей Ещенко - б/о. Айртон - 2,5. Николай Рассказов - 2,0. Андрею здоровья. Похоже, у него снова проблемы с злосчастным левым коленом. Его сменщик Николай Рассказов не вынес никаких уроков из игры против "Сочи". "Спокуха" вновь сыграл чудовищно в защите и бессмысленно в атаке. С учетом травмы Ещенко и нервозности Рассказова, тренерскому штабу "Спартака" надо выходить на трансферный рынок. "Поддержал" порыв партнера и Айртон, который был не похож сам на себя. Задержался в атаке и поздно прибежал назад, когда забивался первый мяч в ворота Максименко. Из-за того, что бразилец промедлил с выносом, случился второй гол "Ростова". Напомнил Дмитрия Комбарова, которого болельщики только-только начали забывать.
Аяз Гулиев - 2,5. Фернандо - 3,0. Роман Зобнин - 4,0. По стартовому списку "Спартака" можно было сделать вывод, что Фернандо займет место Жано под нападающими, где его обычно видит Олег Кононов. На практике вышло иначе. Бразилец был нижней частью треугольника "Спартака" в середине поля. Неожиданно замедлял многие атаки, хотя созидательная игра вновь строилась исключительно через него. Гулиев и Зобнин составляли первую линию оборону, выдергиваясь для прессинга на чужую половину поля (пока были силы). Зобнин, как настоящий box-to-box, часто оказывался в центре чужой штрафной, не стеснялся бить по воротам Песьякова. Гулиев, будучи на юге России, перегорел и напоминал безыдейного бегунка, который при встрече с мячом не знал, что с ним делать дальше.
Зелимхан Бакаев - 3,5. Луис Адриано - 3,0. Эсекьель Понсе - 3,0. Зелимхана признали лучшим игроком матча, чему эмоционально возмущался комментатор матча Александр Шмурнов. Хотя после первого тайма другой кандидатуры не было. Бакаев заводил большинство атак красно-белых, тираня защитников "Ростова". Никто из обороны не знал, что в следующий момент выкинет 10-ка "Спартака". Во втором тайме резко сдулся. Адриано четко реализовал одиннадцатиметровый, а в остальном был далек от своей лучшей формы. Много боролся, но далеко не все выигрывал. Даже Понсе в подыгрыше выглядел интереснее. Аргентинец с крепкими ногами вступал в единоборства где-то на тонкой грани провокации. Но пока не в состоянии играть все 90 минут.
Георгий Мелкадзе - 2,0. Александр Ташаев - б/о. Бесполезный выход Мелкадзе на замену. Выскочил с пеленой на глазах, налетел на горчичник и моментально сбавил в агрессии. Уже превратился в полноценного мема среди спартаковских болельщиков.
Фото: официальный твиттер "Спартака"