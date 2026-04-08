Талалаев в ближайшие дни перенесет операцию - "СЭ"

Главный тренер "Балтики" Андрей Талалаев находится в больнице.
Фото: ФК "Балтика"
По информации источника, наставник "Балтики" Андрей Талалаев последние дни проводит в медицинском учреждении. Сообщается, что послезавтра ему предстоит хирургическое вмешательство в области желудочно-кишечного тракта. Ожидается, что главный тренер сможет вернуться к команде на следующей неделе.

Напомним, Талалаев отбывает в РПЛ дисквалификацию на четыре матча. Две игры специалист уже пропустил.

Источник: "СЭ"

