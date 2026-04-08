По информации источника, наставник "Балтики" Андрей Талалаев последние дни проводит в медицинском учреждении. Сообщается, что послезавтра ему предстоит хирургическое вмешательство в области желудочно-кишечного тракта. Ожидается, что главный тренер сможет вернуться к команде на следующей неделе.
Напомним, Талалаев отбывает в РПЛ дисквалификацию на четыре матча. Две игры специалист уже пропустил.
Источник: "СЭ"
Талалаев в ближайшие дни перенесет операцию - "СЭ"
